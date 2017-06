Las elecciones del Estado de México pueden ser muy importantes

Pedro Echeverría V.

1. Las campañas políticas masivas, según la ley, concluyen tres días antes de las elecciones. En el Estado de México y otras cuatro entidades se realizarán los comicios el próximo domingo y por la noche ya se tendrán muchos resultados, aunque no los definitivos. Ayer caminé en algunas calles de Naucalpan, ciudad muy aburguesada con grandes fraccionamientos, donde el PAN ha tenido mucha presencia desde hace más de 20 años. Hay grandes carteles y mantas que pueden observarse bien a tres cuadras. Obviamente no se espera un triunfo de Morena o del PRD; el PRI busca “recuperar” ese municipio superpoblado del Estado de México.

2. Debe decirse que el Estado de México, al ser la entidad más poblada de la República, posee también la segunda ciudad –después de la CDMX- en habitantes: San Cristóbal Ecatepec, ubicada en los límites del estado de Hidalgo y la CDMX que posee en 2010 1.6 millones de habitantes o hoy está alrededor de los 1.8 millones. Pero también cuenta con ciudad Netzahualcóyolt con cerca de millón y medio, así como con Naucalpan (un millón) y Tlanepantla, con 950 mil. Son pocas las ciudades de otras entidades de la República que tienen parecido número al de las ciudades del Estado de México: Tijuana que tuvo 1.5 millones en 2010 cuenta ahora con 1.8, Puebla, Guadalajara, León y Ciudad Juárez que se acercan al 1.7 millones cada una.

3. En mi visita a los compañeros de la sección IX de la Coordinadora (la CNTE) son muchos los que hablan de la elecciones del próxima domingo; aunque también son numerosos los que “no creen ni les interesan los partidos políticos” sobre todo a partir de que Esther Gordillo –la líder charra presa- opinó. Por cierto los compañeros de la Novena llevan muchos años exigiendo al Sindicato (el SNTE) que convoque a un Congreso para que los maestros elijan a los directivos democráticos de la sección y con ello se comprometa a respetar todos sus derechos, sobre todo los financieros y la liberación de comisiones de los directivos.

4. El candidato del PT, como se sabe, fue el único candidato al gobierno del Estado de México que declinó a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez. No se sabe, ni pueden adelantarse los resultados electorales del próximo domingo, pero muchos piensan que la compra de votos por parte del PRI, usando diversos métodos permitirían pesar que el PRI, otra vez, será el victorioso. Se dice “es imposible que le reconozcan el triunfo a Morena” porque sería el primer paso a la Presidencia de López Obrador. No voto, pero ante la basura y la corrupción de la política nacional y sus partidos, poseo algunas esperanzas en el lópezobradorismo que podría crear algunas coyunturas interesantes. Si no, pues tendríamos que combatirlo como a todos los gobiernos de la burguesía. (1/VI/17)

