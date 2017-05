Que Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia Japón y Reino Unido destruyan sus armas. En tanto: ¡Que viva Corea!

Pedro Echeverría V.

1. ¡Qué cinismo más idiota de los gobiernos de estos países, “armados hasta los dientes”! No sólo se trata del Grupo de los Siete, también el Grupo de los 20, del Consejo de Seguridad de la ONU, de los que dirigen la OTAN y los poderosos fabricantes de armas que exigen que los demás países no se armen, que no hagan prácticas o experimentos nucleares “porque ponen en peligro la paz del mundo” ¿Creen acaso que los seres humanos somos retrasados mentales para seguir creyendo en sus argumentos y palabras?

2. Pareciera una gran verdad que: “Para garantizar la paz hay que armarse para la guerra”, que si un país o un pueblo no prepara bien su defensa seguirá siendo esclavo. ¿Creen acaso que Rusia, China, Irán, Irak, Corea del Norte no van a perfeccionar su armamento, no van a hacer ensayos y prácticas, cuando los países del G Siete y G Veinte, encabezados por EEUU, se autoproclaman los amos del mundo? Destruyamos el sistema capitalista de explotación y desigualdad y con ello distanciamos para siempre las posibilidades de guerra.

3. El problema de Corea, China y Rusia es que no poseen bases nucleares cercanas a los EEUU y Canadá, ni los portaaviones necesarios. Pienso que esa es una tarea primordial, urgente, que les garantizaría que ante cualquier agresión se tuvieran respuestas directas e inmediatas. La ventaja de los musulmanes y su religión es que cuentan con “autosuicidas” que en unos cuantos minutos pueden destruir la Casa Blanca, el Pentágono, el Capitolio, el Wall Street y algunas fábricas de armas. Sin embargo recuerdo aquella guerra galáxica emprendida por Bush padre contra Irak que fue brutal y no dio tiempo de respuesta.

4. Pienso que es una tontería pensar que EEUU, Israel, Alemania, Reino Unido, van a destruir su arsenal atómico para que haya un mundo sin armas, sin ejércitos y sin guerras; nada de eso, al contrario se siguen dilapidando millones de millones de dólares con el fin de imponer su poder mundial. Por ejemplo el BRICS que iba muy bien como una oposición a los yanquis se debilitó al ser derrocado por los EEUU el gobierno de Brasil de Lula/Dilma para bloquear los avances de China en la región. Se sabe que China ha comenzado a penetrar comercialmente en América Latina.

5. Los EEUU y sus corifeos gritan que “El mundo está en peligro de guerra” porque Corea del Norte no se somete y los medios de información no descansan de decir sus mentiras de siempre porque sólo repiten las notas de las agencias de información yanquis. La realidad es que Corea se ha convertido en el único país pequeño que responde a los yanquis a pasar de que está rodeada por más de 20 bases militares y porta aviones. Pero Corea tiene muy bien enfocadas sus armas para semidestruir a Japón y demás aliados de los EEUU.

6. Así que esos países que se han reunido para exigir a Corea que se olviden. Corea representa la dignidad mundial y cuenta con el gran razonamiento: “seguiré haciendo mis ensayos porque es la única garantía que tengo de defensa ante las amenazas y bombardeos del imperio”. “Exigimos como condición para nuestro desarme que los países imperialistas también se desarmen y que dejen de invadir a los pueblos. No hay otras alternativas a pueblos que como Siria, Afganistán e Irán que viven amenazados de manera permanente. (28/V/17)

