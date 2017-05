¿Si yanquis y empresarios buscaran derrocar a AMLO como a Maduro en Venezuela, qué haríamos?

Pedro Echeverría V.

1. Aunque se ha desatado la puerca campaña del PRI, PAN, PRD, (los partidos firmantes del llamado Pacto por México) contra López Obrador (AMLO) y su partido, Morena posee todas las posibilidades de ganar en el Estado de México y, si así fuera, de obtener la Presidencia de la República. Para la clase dominante sería muy grave; diría que es imposible y debe impedirse, porque hay fuerzas políticas democráticas, que buscan transformar en serio al país. Y, aunque digamos muchos que no se espanten porque López Obrador sería un simple gobierno de transición hacia otros regímenes de justicia, libertad e igualdad, la clase dominante está desesperada, sobre todo dispuesta, a hacer hasta lo imposible para impedirlo.

2. Puede ser menos difícil obtener el gobierno que mantenerlo. Hugo Chávez –contra quien la burguesía y el imperio desataron una feroz campaña de desprestigio- obtuvo el gobierno de Venezuela en elecciones de 1999 y fue confirmado por otras elecciones, consultas y plebiscitos en cinco o seis veces. En su tiempo fue el líder más importante de América y su apoyo político y prestigio se extendió en todo el mundo a pesar de que los medios de información –siempre instrumentos del imperio y los empresarios- buscaron embarrarlo con lodo. Aún más no puede olvidarse que éstos le dieron en 2002 un golpe de Estado a Chávez, del que se recuperó en 24 horas con un gran apoyo del pueblo.

3. Muerto Chávez de cáncer, o asesinado por EEUU, en marzo de 2013, Maduro ocupó su lugar por designación y luego por elecciones con vigilancia internacional. Pero el imperialismo y los empresarios venezolanos desde dos o tres años antes –en 2010- habían iniciado su boicot en la compra y venta del dólar, en esconder mercancías en bodegas y en los rumores contra Chávez que se extendieron en el mundo. Yo pude observar en Caracas, en mayo de 2010, los falsos aumentos de precios por algunas mercancías que se embodegaban y no aparecían en el mercado, así como la venta y compra de dólares en el aeropuerto, los comercios y las calles en esa capital. Se veía claramente la descarada intervención del imperio.

4. Sin dejar de admirar muchas participaciones de Chávez en defensa de los pueblos de América Latina me parece que el un error gravísimo que cometió fue no encarcelar a los 50 líderes que le propinaron el golpe de Estado de 2002 e inmediatamente radicalizar su gobierno contra los empresarios y líderes del paro petrolero y demás movimientos. Pienso que se equivocó Chávez al pensar que la fuerza con que se recuperó del golpe de Estado le iba a ser suficiente. Siento que 2002 debió ser el quiebre hacia la sociedad democrática, participativa e igualitaria que tanto proclamaba. No lo hizo Chávez y en parte es la causa de que esos mismos líderes del Golpe ahora se sientan con toda la fuerza y el dinero yanqui para buscar acabar con Maduro.

5. Mi pregunta sería entonces: ¿Qué harían los mexicanos en caso de que López Obrador quiera aplicar algunas políticas en beneficio del pueblo explotado y pobre y se lo impidieran los grandes millonarios y el gobierno yanqui? Claro, todavía faltan 13 meses para las elecciones presidenciales y alrededor de 19 meses para iniciar, si fuera el caso, su gobierno. En esos 20 meses podrían pasar muchas cosas que cambien la política y el rumbo, pero pregunto pensando en Venezuela en la situación que vive el país y que no ha respondido como debiera en defensa de Chávez y el chavismo. Siempre hay que adoptar una posición crítica, pero ante el fortalecimiento de la derecha y el imperialismo no se puede ser imparcial.

6. Obvio, depende de cómo López Obrador trate “las contracciones en el seno del pueblo” que tiene mil problemas de miseria y explotación, así como la relación y compromisos que haga AMLO con los empresarios. No es nada sencillo gobernar con una Constitución que tiene como ley fundamental el respeto a la propiedad privada y la libertad para explotar y oprimir al pueblo. ¿Cómo obligar a los poderosos dueños de los medios de información como TV, radio, prensa con informen al pueblo sin tergiversar las noticias y los comentarios cuando ni siquiera Chávez, Correa o Lula lograron que informen con veracidad? Si repiten en la Presidencia en 2018 el PRI o el PAN el hambre y la miseria del pueblo continuarán. ¿Logrará AMLO si gana cambiar las cosas?

7. James Petras, uno de mis más admirados investigadores ha escrito: “Ninguno de los regímenes autodenominados “radicalizados” o de centroizquierda intentó implementar ningún cambio estructural de importancia, pese a haber ganado elecciones, en algunos casos por mayorías sustanciales y pese a contar con el apoyo de sindicatos, de movimientos, sociales y de las organizaciones indígenas. Con excepción de Venezuela, ningún régimen de centroizquierda ni de centro anuló las privatizaciones realizadas en el marco de corrupción de los regímenes neoliberales previos; tampoco tomaron medidas la redistribuir la tierra o el ingreso, ni para reducir las desigualdades y la imposición de tributos regresivos” (Espejismos de izquierda en América Latina) (23/V/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

