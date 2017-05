Jonung-un, dirigente de más de 26 millones de coreanos y Trump, presidente de más de 325 millones de EEUU. No están en concurso de belleza sino retándose uno al otro poniendo en peligro de desaparición al universo. Un oriental que defiende a su pueblo y al mundo contra los bombardeos, y el occidental multimillonario que defiende a su imperio y a su clase empresarial.

Corea defiende su independencia y soberanía, frente a un Trump que busca ser amo del mundo

Pedro Echeverría V.

1. No se necesita entender detalles de la confrontación actual entre los gobiernos de EEUU por la parte occidental y el gobierno de Corea del Norte representando a Oriente. Creo que basta con un poco de historia para comprender por qué Corea del Norte busca demostrar al mundo y a EEUU su fortaleza en armamentos con el fin de que la dejen vivir en paz y alejar las permanentes amenazas contra ella. ¿Por qué cualquier nación poderosa –como EEUU, Francia, Inglaterra, Israel- pueden amenazar y bombardear a cualquier país, como Siria o Irak, que no se someten a sus caprichos?

2. En la rivalidad y confrontación de los occidentales yanquis y europeos contra los pueblos de Oriente nadie puede ser imparcial porque está en juego el dominio mundial. En esa confrontación estoy con Oriente que en vez de amenazarme me enseña valores humanos. Defiendo por convicción a Siria, Irak, Afganistán, Irán, China, a Corea del Norte por ser esos pueblos y otros más, los que en la historia han sido los más bombardeados, invadidos y saqueados por colonialistas europeos (primero) y por el imperio de EEUU e Israel, después.

3. Por la larga historia de invasiones que ha sufrido México y los países de América Latina entendí el papel de cada nación. Cuando México logró liberarse de 300 años de dominio español (1521-1821) inmediatamente los europeos, encabezados por Inglaterra y Francia, así como los EEUU, penetraron nuestro país para adueñarse de sus riquezas. La historia de México es rica en detalles de esas invasiones; pero la que fue total y definitiva fue la invasión yanqui de la primera mitad del siglo XIX que concluyó con el despojo de más de la mitad de nuestro territorio.

4. ¿Cómo puedo estar con los argumentos de los capitalistas occidentales defendiendo una sociedad que nos ha hecho miserables, nos ha perseguido y asesinado, buscando apropiarse del mundo al que han dominado durante siglos? De Oriente solamente he recibido enseñanzas, las necesarias para comprender las gigantescas calumnias y mentiras que vomitan los medios de información todos los días contra los pueblos que luchan por su liberación. ¿Qué hay contradicciones en los mensajes? Las hay, pero nuestra obligación es reflexionar con independencia.

5. Después de las asesinas bombas de EEUU en Hiroshima y Nagasaki, los EEUU colocaron en la parte sur de Corea rodeándola, muy cerca de Japón y China, decenas de bases militares amenazantes. Apenas concluyó la Segunda Guerra y se fundó la ONU en 1945, dado que Corea estaba en la zona de influencia de la Unión Soviética (hoy Rusia) se inició una guerra en 1950 que concluyó en 1953 con el “acuerdo” de que el paralelo 38 divida a Corea en dos. Así se apropió EEUU de la parte Sur quedando pendiente una guerra. Desde entonces el Norte ha luchado por la reintegración de Corea.

6. Con esas decenas de bases militares los EEUU tienen asegurado sus intereses petroleros en esa región cuyos misiles alcanzan a toda Corea, al Japón, a Mongolia, China y parte de Rusia. Por ello tienen la soberbia los EEUU para amenazar sabiendo que los misiles de Corea no pueden alcanzar a Washington y Nueva York que son los centros políticos y financieros. Por ello los EEUU nunca han estado a la defensiva sino a la más abierta ofensiva del dueño de los negocios llevando las guerras a Europa o Asia. Pero parece que los aires van cambiando y pronto los yanquis sufrirán en carne propia lo que han hecho.

7. Corea del Norte es la rebeldía de nuestro tiempo. Mientras México y demás países gusanos se arrastran frente al imperio haciendo declaraciones para apoyarlo, surge un gobierno y país valiente que con enorme orgullo conoce el ABC de la dignidad humana: No permitas que te ordenen, te sometan y te aplasten, no olvides que tu miedo ha sido sustituido con tu valentía. “Los imperios asesinos sólo son tigres de papel; basta con demostrarles que tenemos con qué defendernos para que no amenacen más”. Quizá eso ha aprendido Trump ante la respuesta combativa de Correa del Norte. (18/V/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

