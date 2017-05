¿En vez de decir Bróker se confundió Peña Nieto y dijo que Gamboa Patrón es un ícono político?

Pedro Echeverría V.

1. Hunucmá es una pequeña población yucateca de alrededor de 60 mil habitantes a unos 30 kilómetros de Mérida y a otros 30 de Sisal, un puerto de unos 20 mil pobladores; a partir de ayer cuenta con una gran fábrica de cerveza Modelo que producirá 225 mil embotelladas cada hora. No sé cuantas plazas de trabajo creará para esa población casi miserable, pero la gente se ha puesto a pensar en la posible escasés de agua. El presidente se hizo acompañar del senador Gamboa Patrón cuyo hijo es fuerte candidato a la gubernatura y, contada la enorme fuerza política del senador bróker, le bastaría con pedírselo al presidente y ya, a pesar del “Gordo Ramírez”.

2. Lo que llamó mucho la atención fue que Peña Nieto hiciera su panegírico de la inauguración, haciendo alagos a Gamboa Patrón de quien dijo: “además de un gran amigo también “es ícono” dentro de la política mexicana” Obvio se ha publicado que durante su visita a Mérida durante sábado, domingo y lunes, Peña Nieto fue invitado otra vez por Gamboa Patrón a Jugar Golf en el Country Club después que en marzo pasado lo hicieran. En el discurso Peña dijo además que cree en la empresa privada, la libre competencia y la generación de riqueza; que si en México se tienen dificultades no hay país que no los tenga, pero vamos adelante.

3. En la ceremonia alguien hizo notar que “Ícono” es algo así como una imagen sagrada, un ídolo, una figura, una efigie, un símbolo, un emblema, algo que hay que adorar. Se preguntó: ¿no será un lapsus o una más de las tantas “caballadas” que comete en sus discursos cuando no cuenta con su apuntador? Porque llamar ícono a un personaje que participa en política desde 1972, que ha ocupado todos los cargos habidos y por haber, que ha tenido por lo menos diez fuertes acusaciones y que ha acumulado gigantescas riquezas, pues no sabemos qué significa para él o por ser palabra difícil la confundió con otra parecida y no menos confusa: bróker.

4. Un bróker (palabra extranjera) es un individuo o institución (agente de la bolsa) que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor para obtener una comisión cuando se ejecute la operación. Es decir, es el agente que actúa como corredor o intermediario entre un comprador y un vendedor, usualmente cobrando una comisión y convirtiéndose en director de parte del acuerdo. Además se encarga de asesorar y aconsejar sobre temas relacionados con el negocio. El ejercicio del oficio de bróker normalmente requiere de una licencia. Esta definición si me parece muy adecuada porque eso y más ha sido Gamboa Patrón, no un ídolo.

5. Si así se define al bróker entonces Gamboa Patrón no es un ícono, una imagen para adorar, sino un bróker que se pasea por las presidencias, las secretarías, por las cámaras, para enterarse de todos los movimientos e informar a los más altos rangos de poder. Su licenciatura de la Ibero sobre relaciones industriales y su juventud atrajeron al presidente De la Madrid para nombrarlo por seis años nada menos que su secretario particular o privado y de ese cargo asegurarse de la sucesión de Salinas. No fue fácil, pero después de seis años, con buena sicología y carácter pudo obtener de Salinas las direcciones del Infonavit, IMSS y SCT.

6. Se colocó bien con el presidente Zedillo y obtuvo otros tres cargos: la Lotería Nacional, Fonatur y una sub de Gobernación. Pero el colmo del oportunismo y el acomodamiento: cuando sube Fox del PAN, se hizo senador por seis años, para pasar a la diputación en el gobierno del panista Calderón. Ese es ejemplo de política acomodaticia, sin principios políticos e ideológicos y sólo de búsqueda de beneficios personales. Por ello si Peña no pensó en bróker y dijo ídolo, es probable que no se haya equivocado y realmente Gamboa Patrón sea su ídolo, a pesar de las muchas acusaciones o demandas que ha sufrido a través de sus por lo menos 40 años en política.

7. Sí, en 40 años, después de ocupar más de diez altos cargos, Gamboa Patrón ha tenido que acudir a aclarar más de 10 poderosas acusaciones y por sus poderosas influencias no lo han podido colocar en la cárcel. Se le ha acusado de pederasta, de aliado de Sucar Kuri, de defensor del gobernador de Veracruz, de formar parte del narco y muchas acusaciones más publicadas en la revista Proceso y otros medios de información. Ahora que su hijo aparecerá abiertamente como candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán, el pasado de su papá será para él un poderoso lastre. Pero quizá la fuerza del padre dentro del PRI sea superior a su desprestigio. (9/V/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios