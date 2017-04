¿Todos nacemos con el virus de la corrupción? ¿Sólo uno por mil se salva luchando en contra?

Pedro Echeverría V.

1. Los medios de información (TV, radio, prensa) son tan corruptos que captan más audiencia, más publicidad y más dinero cuando difunden como enorme noticia la corrupción; saben que a la gente –también corrupta- le agrada este tipo de noticias porque se ven reflejadas en ellas. René Bejarano –un dirigente político muy fuerte entonces y principal apoyo de López Obrador- fue trampeado en videos en 2005 por el PRI y el PAN recibiendo dinero para AMLO; esta semana una candidata de López Obrador fue captada recibiendo dinero para el mismo AMLO. Y dado que los medios lo difunden con amplitud, el pueblo que no razona, que no piensa, lo cree verdadero.

2. Y gritan con todas sus fuerzas los medios de información, el PRI, el PAN: ¡Qué corrupto es AMLO, es igual de corrupto que los demás! Y mientras más gritan, el explotado y miserable pueblo piensa: ¡todos son iguales! Sin embargo, toda esa mierda política/empresarial debería estar en la cárcel. Como escribí varias veces en 2005 contra Fox, Cevallos, Salinas, Calderón, en defensa de López Obrador y contra la trampa que le tendieron a René Bejarano por ser el más radical defensor de AMLO; lo mismo pienso de la muy burda trampa a la candidata lópezobradorista hoy ampliamente difundida por los medios para aplastar a AMLO.

3. Tengo confianza en que el pueblo se sacudirá un día y comenzará a pensar seriamente. No creo en el prestigiado intelectual Giovanni Sartori cuando escribe que “hemos fabricado (como sucede en México), con los diplomas educativos, una lumpeninteligencia, un proletariado intelectual sin ninguna consistencia intelectual”. No “es un animal simbólico que ya no tiene capacidad para sostener y menos aún para alimentar el mundo construido por el homo sapiens”. Ese hombre de hoy, enajenado y manipulado por los medios de información, se levantará y tomará para sí todo lo que sus explotadores han instrumentado contra él.

4. Pienso que todo sería corrupción mientras no haya igualdad social: a) Tener mucho mientras otros tienen poco o nada, es corrupción; b) Aceptar vivir en una sociedad desigual sin luchar en contra, es corrupción; c) Trabajar menos o no trabajar y ganar más, es corrupción; d) Robar o defraudar en el gobierno, en el sector privado o social, es corrupción. Parece claro que la corrupción es la hija más notable de la propiedad privada y el individualismo. A los padres se les enseña que son propietarios de los hijos y que pueden educarlos (ideologizarlos) como les venga en gana. En la iglesia y en la escuela el sistema sigue imponiendo la ideología capitalista.

5. Corrupción es la gigantesca riqueza multimillonaria de los 20 mexicanos, encabezados por Carlos Slim, que figuran en las listas de los hombres más ricos del mundo y ninguno va a la cárcel; corrupción es que el 99 por ciento de los presos en las 100 prisiones mexicanas sea sólo gente pobre y miserable; corrupción es que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, después de hacer más miserable al país, sigan sin estar en la cárcel; corrupción es que Peña, Videgaray y Osorio, con sus respectivas esposas, sigan haciendo negocios alrededor de residencias en el paseo de Reforma, en Atlacomulco y zonas vacacionales.

6. Con esto de la candidata de la presidente municipal, el PRI y el PAN sólo han mostrado la puntita de lo que debe soportar López Obrador con todo el apoyo de los medios de información. Pronto recibirán las casas encuestadoras la orden para que los números de AMLO comiencen a caer a pesar de que formalmente se está lejos de las campañas. Los resultados del Estado de México serán casi definitivos por ello los partidos le están echando todos los kilos. Pero las acusaciones contra la corrupción seguirán siendo el centro de todo. ¿Cuánto tendrá que esperarse para que el pueblo mexicano comience a abrir los ojos y a sacudirse de tanta basura? (25/IV/17)

