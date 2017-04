Lo del muro/Trump es una imbecilidad, dicen legisladores; los “peligros” están fuera y dentro

Pedro Echeverría V.

1. Con el ejemplo de Trump de querer construir su altísimo muro para evitar que entren los “terroristas antimperialistas”, algunos países europeos también han hablado de construir su muro para evitar que migrantes africanos crucen sus fronteras en busca de trabajo y sustento. En Francia, la racista y ultraderechista Le Pen –candidato presidencial- ha hablado de expulsar a islamistas y demás extranjeros que “representan un peligro” para la seguridad de su país. Se olvida –Le Pen, como Trump- que son decenas de miles los musulmanes y demás que nacieron en Francia y también en los EEUU.

2. Por ello, causa risa en pleno siglo XXI hablar de construir muros cuando contamos con muchas formas y estrategias para hacerlos a un lado. Si yo viviera cerca del muro lo tendría como una afrenta que –por propia dignidad- no me cansaría de pensar (día y noche), de inventar formas para echarlo abajo o por lo menos abrirlo. El muro sería para mí como el sistema capitalista, como el Estado protector de la explotación, como el gobierno y los partidos políticos sometidos a su mandato. Da alegría que Trump empiece a dar pasos atrás al ver que los legisladores de su partido y la oposición se niegan a aprobar los gastos.

3. Lo que hoy dice Trump que de todas maneras los mexicanos pagarán el muro, yo lo escribí hace casi un año: Dije que “con lo que EEUU nos ha saqueado en el pasado, con lo que se lleva en el presente y con lo que nos esquilmará en el futuro, el muro está o estará repagado; no se necesita una cantidad especial”. Espero que los mexicanos no bajen la guardia frente a Trump porque es tan fascista como todos los expresidentes de los EEUU y estos tipos si no pueden por un lado no descansan hasta encontrar otra salida. Espero que ahora los mexicanos entiendan el papel guerrerista y asesino de esos personajes de la Casa Blanca.

4. Parece que Trump le está bajando su odio contra los migrantes mexicanos; pero no se le debe dar ninguna confianza porque es un imperialista que con sus bombardeos en Siria y Afganistán demostró que es tan asesino como los Bush, Clinton y Obama. Confío en que no seguirá presionando a Corea y a China porque esos dos países, como todas las naciones del mundo, tienen que ser respetados. Los yanquis, aunque llevan un siglo imponiendo en el mundo sus políticas, no son imbéciles para pensar que las cosas no cambian y ellos pueden seguir metidos en todos los países para seguir siendo “policía mundial”.

5. Supongo que no amenazará más a Corea del Norte, país con apenas 27 millones de habitantes que los mismos EEUU agredió en la guerra de 1950-53 dividiéndola con el paralelo 38 para quedarse con Corea de Sur que la llenó con bases militares. Ante las amenazas de EEUU a Corea hace una semana inmediatamente Corea respondió: “Si EEUU no ataca en un segundo tendrá su respuesta inmediata”. ¿Cómo no va a estar armada y preparada Corea si los EEUU con sus decenas de bases militares en Corea del Sur y su alianza estrecha con Japón durante décadas jamás han dejado de amenazar?

6. Espero que Putin, el presidente de Rusia, no haga alianzas con el gobierno yanqui. Hasta ahora ha sido un buen contrapeso ante las agresiones yanquis a Siria y Afganistán; es probable que esté más cerca de China y los musulmanes de cercano oriente. (El noticiario RT o Rusia Today, que puede escucharse por Internet a cualquier hora del día, nos habla de una posición crítica ante el gobierno de los EEUU) Espero que no sea una simple propaganda que sirva de cortina de humo para confundir y bloquear la política real. ¿Qué puede esperarse de los países de Europa ante la situación extremadamente agresiva de Trump? (23/IV/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios