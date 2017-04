135 mil campesinos de la Central Cardenista dejan al parecer el PRD y se afiliarán a Morena

Pedro Echeverría V.

1. Al parecer “135 mil asociados de la Central Campesina Cardenistas (CCC) en toda la República, dejarán el PRD para afiliarse a Morena”. (La Jornada Maya 12/IV/17. P.4) Si continúa creciendo el partido Morena de López Obrador a ese ritmo, pronto Morena se convertirá en una organización de masas difícil de aglutinar; pero (con inteligencia) muy fácil de acomodar en todo el país para hacer trabajo político electoral de convencimiento. Informa además La Jornada que de los 135 mil afiliados 10 mil campesinos de la CCC son de Yucatán. ¿Qué tal si otras organizaciones agrarias de lucha como la CNPA, la CIOAC, el campo no aguanta más, sectores de la CNC, decidieran firmar un pacto de colaboración y trabajo conjunto con Morena?

2. Me da alegría que así sea, que los viejos partidos se comiencen a desfondar y que Morena –con base en el inmenso trabajo “misionero” de López Obrador- comience a recoger el fruto de lo mucho que ha sembrado durante 18 años. Sin embargo, esa avalancha que puede ser real también puede ser negativa si no nace un equipo que la organice y le proporcione una educación política con base a sus principios políticos, éticos y morales. Luego el optimismo desmesurado puede transformarse en una organización aparatosa incontrolable disparada por diversos caminos hasta estallar en pedazos. Mejor tomar las cosas con calma e inteligencia para que esta coyuntura de crecimiento sea importante para la organización.

3. El PRI, que al nacer en 1929 prometía ser un partido al servicio del pueblo mexicano; como partido oficial se transformó en hegemónico y casi único en la práctica. Vivió el Maximato (1928-35) y el cardenismo (1935-40) con pensamiento a favor de los pobres, radical, a pesar de que la corrupción ya lo envolvía; pero después de 1940 y la segunda guerra mundial el PRI se puso al servicio de la burguesía. El PRD, que nació en 1989, corrió por el mismo camino: prometió ser el partido del pueblo, llegó incluso a declararse partido de izquierda; pero 10 años bastaron para descomponerse y convertirse en un instrumento al servicio de la burguesía. El PAN fue otra cosa: nació para servir a la burguesía y al empresariado y así se ha conservado desde 1939.

4. En las estrategias del Estado capitalista –por lo menos del mexicano- para destruir a sus enemigos, están una serie de pasos que aplican uno a uno: aceptarlos, mediatizarlos, controlarlos, amenazarlos, comprarlos, reprimirlos, encarcelarlos y asesinarlos. Precisamente por ello la clase dominante se ha mantenido en el poder –sin peligro alguno de derrumbarse- aplicando inteligentemente esa gradería. Nunca ha sido tan tonta o brutal reprimiendo inmediatamente; primero te mediatiza con algo, te compra y si no le paras te encarcela. ¿Recuerdas que en los 30 y 40 del siglo pasado creó, organizó y legisló a los sindicatos al mismo tiempo que lo hacía con los empresarios fundándoles sus cámaras de comercio, industria, de la banca?

5. Por ello me preocupa Morena porque me gustaría su consolidación como partido del pueblo, de los trabajadores, democrático y libertario. ¿Estaremos preparados, con conciencia, organizados, para resistir todos los planes agresivos de la burguesía que a diario trabaja contra sus enemigos? Por ello me pregunto acerca de lo que pasaría si se registrara –como es el caso de la organización campesina cardenista que de golpe anuncia la afiliación de 135 mil asociados? Además López Obrador y Morena deben contar con un equipo de personas de la suficiente confianza que ayuden a resolver estos asuntos con la mayor inteligencia posible. Pienso que es ahora el momento de probar si las comisiones funcionan o son sólo organismos burocráticos.

6. Morena debe difundir muy rapidito y de manera amplia sus principios para que no hayan equivocaciones. Sería hacer lo que nunca han hecho los demás partidos bofos que mueven a su gente con simples consignas y gritos. Pienso que ante las presiones contra la izquierda que llegan en declaraciones de los EEUU y ante el planteo de aprobar una segunda vuelta hay que trabajar con mayor intensidad para que todos los morenistas tengan muy claro los principios, es decir, la ideas principales que guían a Morena. ¿Por qué Morena es diferente a los demás partidos? ¿Cuáles son sus principales objetivos o programa máximo? ¿Cuáles son sus planteos inmediatos? La clase dominante queriendo jodernos no está sacudiendo y despertando. (12/IV/17)

