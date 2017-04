Como en los años 60: EEUU, Rusia y China en la confrontación; no por Vietnam sino por Siria

Pedro Echeverría V.

1. Hace 57 años, los guerreristas yanquis habían invadido a Vietnam; sus aviones, helicópteros, metrallas y bombas asesinaban a decenas de miles de vietnamitas que luchaban defendiéndose de la invasión de los EEUU. Estos portaban las banderas de lucha contra el comunismo que decían se extendía en Asia y en el mundo, mientras los campesinos de Vietnam del Norte defendían su territorio de un poderosísimo ejército invasor. Los países que defendían a los vietnamitas eran China, pero también tibiamente la URSS (Rusia hoy) que negociaba con los EEUU. Todos los gobiernos capitalistas eran controlados por los yanquis.

2. La Guerra de Vietnam duró 16 años (1959/75); fue brutal y asesina. Gobernaba en los EEUU Eisenhower, Kennedy (asesinado en 1963) luego su sustituto Johnson, Nixon hasta 1974 (por renuncia) y Ford. En Rusia gobernó Nikita Kruschev que en 1964 fue sustituido por Brezhnev, y en China el dirigente Mao Tsetung que falleció en 1976. Mientras los EEUU se satisfacían asesinando con furia, China exhortaba a defender a los guerrilleros de Vietnam, y Rusia coqueteaba con los EEUU y criticaba el radicalismo chino. Rusia y China debatieron estos años la teoría y la práctica del comunismo.

3. Hoy, a raíz de varios conflictos como el venezolano, el boliviano, sobre todos en países asiáticos, el fenómeno empieza a ser muy parecido. Los yanquis, los eternos asesinos saqueadores de la humanidad, con un pretexto ya muy repetido (las famosas armas químicas) que nadie cree (y que además usaron el “Napalm” en Vietnam), han bombardeado con decenas de poderosos misiles a Siria y adelantan que harán otro bombardeo sin importarles las protestas mundiales. Rusia y China han protestado y los gobiernos de los países capitalistas tradicionales han guardado silencio cómplice o han apoyado a EEUU.

4. Se espera, porque es indispensable, que Rusia y China unan sus fuerzas para frenar ese bombardeo a Siria, así como posibles golpes de Estado que preparan los yanquis. No hay duda que la mayor presencia en los últimos años de China, Rusia e Irán en la región, son factores o, como dicen, "actores externos" que le están ganando terreno a los yanquis. Los EEUU ven con desesperación la pérdida de muchos mercados que los chinos están ganando, sobre todo en África y América Latina. El hecho de que China esté desarrollando una diplomacia económica, importando materias primas, ofreciendo préstamos y prometiendo inversiones, les desespera.

5. En cuanto a Rusia –que parece que recuperó presencia en pocos años después de haberse disuelto la URSS en 1989- ha dicho que el objetivo del Kremlin para recuperar su fuerza y presencia como una potencia mundial y demostrar su destreza a las audiencias nacionales, usa “herramientas eléctricas suaves en un intento de desafiar el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental y desplazar iniciativas de buena voluntad de los Estados Unidos tradicionales”. No se tiene muy claro el papel que jugará Putin ante Trump, pero sin duda había que hacer una revisión de los intereses en juego.

6. ¿Cuál será el papel de Alemania, Japón, Francia, el Reino Unido, en la actual coyuntura donde amenaza una nueva invasión y hasta una guerra? Ha cambiado mucho el mundo en los pasados 57 años, pero el liderazgo mundial parece que muy poco. El país revolucionario –como en los sesenta- sigue siendo China que aunque ahora no con la bandera socialista, pero con un “capitalismo sui géneris” que parece mucho más efectivo y más fuerte que cuando defendió a Vietnam. Los EEUU no se están derrumbando, pero parece que están perdiendo espacios en la competencia mundial. De Rusia hay que esperar su recuperación.

7. Mientras tanto los pueblos del mundo, en todos los continentes, siguen tan explotados y miserables como hace varias décadas. No sé si más o menos dormidos que antes. A mí me tocó vivir en toda su intensidad ese largo periodo y me sentí mejor antes de cumplir los 60 años de edad. Sin embargo tengo la convicción de que estoy menos lejos de la trasformaciones revolucionarias en el mundo y, aunque no alcance verlas en toda su intensidad estoy seguro de que los pueblos que hoy luchan llegarán más pronto a su liberación y, los que nacieron para ocupar la retaguardia también cumplirán su papel aunque más tarde. (8/IV/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios