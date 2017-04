Debate directo y sencillo de los cuatro candidatos del Estado de México con Loret de Mola

Pedro Echeverría V.

1. Sin más reglas que el respeto del reloj, sin formalidades y demás acartonamientos, pude ver en video un debate sencillo entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México: Alfredo del Mazo por el PRI, Josefina Vázquez por el PAN, Delfina Gómez por el partido Morena y Juan Zepeda por el PRD. Aunque no fue un debate donde se demostraran las posiciones político/ideológicas de los partidos postulantes y sus candidatos, a mí me bastó esa hora de confrontación arbitrada por el periodista Carlos Loret de Mola, para conocer, imaginar y pensar a cada uno de los candidatos para tener una primera idea. Además se me de memoria las posiciones de cada partido.

2. El candidato del PRI pertenece al grupo Atlacomulco del Estado de México. Es un grupo que lleva dominando esa importante entidad por lo menos desde los años cuarenta, hace unos 70 años. El candidato del Alfredo del Mazo no es sólo hijo legítimo de los políticos de aquel lugar, sino hijo y nieto de gobernadores, así como primo y sobrino de quienes hoy están en la Presidencia de la República. Es un joven poderoso, pero según pude observar el video, por su juventud e inexperiencia, encontré en él, menor capacidad política que los otros tres que lo acompañaron. Él, sin duda, perdió el debate porque los tres se unieron en su contra.

3. Luego estuvo Josefina Vázquez, la candidata del PAN quien –contrario a Del Mazo- posee un enorme experiencia como secretaria de Estado, legisladora y candidata presidencial en 2012. Sin embargo no parece haber asimilado bien esas experiencias porque no las supo usar frente a las acusaciones que sufrió frente a los tres por los mil millones de pesos que recibió de Peña Nieto para una gestión de gobierno, dinero que nunca aclaró. Hizo esfuerzos para defenderse pero no pudo convencer ni demostrar su superioridad en experiencia. La realidad es que por su comportamiento da la impresión de que ocupará el tercero o cuarto lugar en la elección.

4. Delfina Gómez -candidata del partido Morena-, a pesar de que se le acusa de ser “marioneta” de López Obrador por ser un poco tímida, por carecer de grandes experiencias políticas por su origen muy humilde y sólo ser profesora de primaria y secundaria, fue para mí una sorpresa observar su comportamiento muy positivo en el debate respondiendo todas las críticas que se le hizo, particularmente por la panista Josefina. Pienso que si obtiene la gubernatura no le faltará una fuerte asesoría que la ayude a gobernar. El Estado de México, con sus 16 millones de habitantes y sus millonarios, va a requerir un gobierno fuerte.

5. El mejor para mí fue Juan Zepeda por su enorme firmeza y las críticas claras a sus oponentes del PRI y PAN. Fue, al parecer presidente municipal de Netzahualcóyotl por el PRD y no se sabe cuál sea su posición respecto a “los Chuchos”, pero muy bien haría uniendo sus fuerzas a Morena para sacar de la jugada al candidato de Atlacomulco que a pesar de tener todo el poder, está muy, pero muy, verde. Juan Zepeda sabe que no puede ganar porque el PRD está en un proceso de derrumbe; por el contrario Morena va hacia arriba. Seguramente los nueve senadores encabezados por Barbosa y Morón podrían ayudar mucho para esa unidad.

6. Como escuché en algún comentario: “Si Morena pierde en el Estado de México no pasa nada porque López Obrador tiene una enorme fuerza para disputar la Presidencia, y la puede ganar. Pero si Delfina de Morena gana el Estado de México podría asegurarse que AMLO ya tendrá la Presidencia en la bolsa”, sobre todo por el ánimo que despertará. Obvio, si los dos le salen bien a Morena entonces, puta, la gran bronca. ¿Cómo mantener la Presidencia ante grandes empresarios que no están dispuestos a ceder? Yo pienso y creo en la gran broca, los enfrentamientos, en la experiencia venezolana, pero, ¿qué tal si estoy equivocado y todo resulta tranquilo? (7/IV/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios