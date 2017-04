Si EEUU bombardea Siria, ¿Por qué Siria no bombardea EEUU? ¿Dónde quedó la Ley del Talión?

Pedro Echeverría V.

1. Me duele los bombardeos de ayer a Siria por los asesinos yanquis; también las enormes cantidades de metralla en Libia para asesinar al legendario líder Gadaffi; no olvido la salvaje persecución contra Hessein en Irak ni los enormes bombardeos contra Afganistán para capturar a Bin Laden. Mucho menos puedo borrar de mi mente las actuaciones de Israel en Palestina, el Líbano, Jordania y la misma Siria. Todas esas regiones de Asia y África –muy ricas en petróleo- no han podido desarrollarse en paz porque con cualquier pretexto son invadidas por los yanquis.

2. ¿Cuántos países han sido bombardeados, invadidos, ocupados, saqueados, por los EEUU –con cualquier pretexto- y nadie ha respondido como se debe? Seguramente los radares yanquis son tan poderosos que ningún avión puede entrar en la cortina de seguridad de los EEUU. Por ello se ha demostrado que los dos aviones que derribaron los torres gemelas no vinieron de ningún otro país (sea Irak o Afganistán) sino que fueron ordenados por el Pentágono y el mismo presidente Bush como pretexto para iniciar la guerra de saqueo de petróleo que tanto necesitaban los EEUU.

3. Si los EEUU no inventan algún pretexto para justificar sus intervenciones, que luego difundan ampliamente en el mundo, nadie les creería. Luego de invadir cualquier país, aunque el mundo se entere de que la acusación fue un vil engaño, logrados sus objetivos de guerra, no hay quien los pare. La ONU y demás organismos internacionales creados por ellos, sólo son un parapeto que le sirven para guardar sus fechorías. Incluso cuando la ONU ha votado abrumadoramente en contra de las invasiones y asesinatos, los EEUU no se someten y continúan adelante.

4. Por ese miedo atroz los gobiernos yanquis quieren amurallar sus fronteras; pero hagan lo que hagan no podrán huir del gran castigo reservado para esos grandes empresarios y gobernantes de EEUU que se creen los amos del mundo y exigen obediencia como tal. Los árabes –los más asesinados en el mundo- saben dónde se reúnen y a qué horas. Saben muy bien cómo se reparte el Pentágono, donde se fabrican las armas, qué hacen cada minuto los banqueros y gobernantes; sólo están esperando los mejores momentos para actuar en nombre de su dios, “siempre justo”.

5. Pienso que la Ley de “ojo por ojo y diente por diente” es inolvidable para los árabes y sólo buscan una oportunidad para imponerla como castigo a los gobiernos y banqueros de América de Norte. No es contra el pueblo de los EEUU porque éste no es culpable de lo que hacen sus gobernantes, aunque un poco porque los siguen soportando. Son como el pueblo mexicano que se queja pero no hace nada para acaban con su miseria, su desempleo, su desigualdad. No es cierto que cada pueblo tenga el gobierno que desea; tiene sí, el gobierno que le imponen con las armas.

6. ¿O será que la Ley del Talión no es inmediata, el castigo no es igual y hay que tener mucha paciencia? ¿Por qué ni un presidente yanqui –con excepción de Lincoln y Kennedy que fueron asesinados- ha muerto como producto de la Ley del Talión? ¿Será porque ningún dios es vengativo, ni Alá, ni ningún otro? Ningún presidente yanqui ha dejado de hacer guerras asesinando a cientos o miles de seres humanos y al terminar sus periodos los vemos tan contentos y felices como si fueran inocentes. ¿Está también aquí el mundo de cabeza? (7/IV/17)

