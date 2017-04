De 10 a 20 mil pesos entregó el gobierno por cada voto. ¿Se recuerda a Salinas de 1994 con empresarios?

Pedro Echeverría V.

1. Ayer domingo se renovaron autoridades de San Salvador Atenco, Mex. La planilla del PRI derrotó a la del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que ha sido opositor desde el gobierno de Fox a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en sus tierras. El FPDT ha luchado por la protección de los predios para cultivo y contra su venta, mientras los afines al PRI han facilitado a las autoridades la venta ilegal de terrenos para la terminal aérea y obras aledañas de infraestructura. De los 616 ejidatarios, la planilla del PRI obtuvo 399 sufragios y la del FPDT, 212. Fueron enviados varios cientos de granaderos, quienes se apostaron en las inmediaciones de la localidad amenazando.

2. Se dijo que por lo menos fueron entregados 10 mil pesos a cada ejidatario que se comprometió con el PRI en la asamblea. Los ejidatarios de Atenco, encabezados por el legendario dirigente Ignacio (Nacho) del Valle -que ha sido perseguido, reprimido y encarcelado en dos ocasiones por sus luchas en defensa de las tierras- y por su compañera Trinidad, desde hace 15 años, una vez más han sido trampeados y defraudados por el gobierno. ¿Quién no recuerda y conoce al Nacho que encabezando por lo menos a 20 campesinos “macheteros” que acuden a mítines, marchas, foros, plantones, bloqueos, en apoyo de las luchas que se realizan en todo el país? Pero el PRI se las sabe de todas, todas, en este asunto de compra y venta de dignidades.

3. ¿Puede olvidarse acaso que después del asesinato del candidato del PRI Colosio Murrieta en 1994 el presidente Salinas organizó una reunión de empresarios para apoyar la candidatura del sustituto Ernesto Zedillo y pidió 20 millones a cada empresario y hubo uno –el de Televisa- que dijo que estaba dispuesto a aportar el doble por lo mucho que había ganado? No recuerdo cuánto recogió Salinas entre los 50 empresarios que reunió ese día, pero ese apoyo aseguraba el triunfo electoral de Zedillo. ¿Cómo puede escapar un pueblo ignorante de estos asuntos, además de hambriento y miserable, de la oferta monetaria que le hace el PRI para la compra o la venta de su voto, dinero que le puede servir para comer junto a su familia cinco días?

3. Recuerdo que Mario Zavala, “el ostión” –destacado político yucateco de los 30 a 60 y secretario general del Gobierno de Franco Aguilar (1958-64)- en entrevista que le hice, a mi pregunta de cómo ganó el panista Molina Castillo en 1958 una diputación, me respondió: “simplemente arreglamos con el PAN, le reducimos el dinero a la campaña del candidato del PRI porque no lo queríamos y “ganó” Molina”. Sólo le faltó decirme que el PRI compra votos y voluntades repartiendo mucho dinero y determina quién gana y quién no. Con ello entendí eso que se conoce como “concertacesiones o reparto de cuotas políticas” que se practica de manera permanente en México días antes que surjan los candidatos. Ya definidas las candidaturas, las elecciones son solo para legitimar.

4. En las décadas de los 40 a los 70 el PRI fue tan descarado, que repartía sus diputaciones y senadurías así: 30 para la CNC, 25 para CTM, 45 para la CNOP, 3 para los empresarios, etcétera. Casi ninguno era campesino u obrero sino político profesional que era hecho candidato por el sector de acuerdo a recomendaciones de los más altos gobernantes. Nunca se hizo ninguna asamblea de sector, pero cuando se reunía el PRI se leían la lista de los candidatos y seguros diputados y senadores. Las elecciones y los votos servían únicamente para legalizar lo que antes se había acordado. Obviamente regalaban cinco o diez al PAN para conservar su apoyo.

5. A partir de 1977, año del registro de más partidos y de reparto de gigantescos subsidios, el PRI amplió e hizo más condescendiente su tablero o su ajedrez político. Incluso muchos grupos del mismo PRI manifestaron su disgusto porque los llamados “partidos nuevos registrados”, teniendo pocos afiliados, estaban recibiendo más subsidios que ellos; además se les otorgaban cargos que ellos tenían, se pagaban locales, vehículos, servicios de TV y radio, así como propaganda. Se debilitó la negociación interna en el PRI, pero ahora el reparto se tenía que dar entre todos los partidos. Amigos, compañeros y colegas de la UNAM –más de 50- ocuparon diputaciones y dirigencias de partidos “de izquierda”.

6. Si se quiere estudiar el oportunismo político de la “izquierda” en México no hay que ir muy lejos; basta con mirar los cambios políticos provocados por el gobierno en 1977 con su llamada “reforma Política” para ver las listas. Por ello, repartir algunos millones para dominar asambleas como la de Atenco o para lograr votos para un partido, es muy fácil en México para la clase dominante porque ya llevan una práctica de por lo menos un siglo. Hoy mismo, en pleno siglo XXI, sigue siendo el reparto de dinero determinante en las votaciones. ¿Cuántos miles de millones, o billones de pesos se usaron en 1988 contra Cárdenas y cuántos contra López Obrador a partir de 2005? Por ello los millones usados contra los ejidatarios de Atenco es condenable; pero es natural en los gobiernos de México.

7. Pero sé que Nacho, Trinidad y los compañeros no descansarán en la lucha. Muchos acudiremos a San Salvador Atento en apoyo a los campesinos que llevan 15 años defendiendo sus tierras como solidaridad a quienes durante ese mismo tiempo nos han brindado su apoyo con brigadas. Han estado mil y un veces en las manifestaciones y protestas en el zócalo, entre los zapatistas, con los estudiantes del 132, en Ayotzinapa, en Oaxaca, Guerrero. Aquí sí cabe la pregunta: ¿En dónde no han estado solidarizándose con las luchas sociales? No los olvidaré levantando sus machetes, afilándolos en el piso de las calles y escuchando el discurso solidario de Nacho o de alguno de sus camaradas. (3/IV/17)

