Los debates de candidatos son chupadas inventadas por los yanquis en 1960, aprovechadas por la TV

Pedro Echeverría V.

1. En la década de los setenta se generalizaron los debates entre candidatos presidenciales, al mismo tiempo en que la TV se impuso y tuvo la capacidad para ser un instrumento de mediatización y control. Según se informa el primer debate presidencial se realizó en los EEUU entre los candidatos Kennedy del Partido Demócrata y Richard Nixon del Partido Republicano. ¿Quién ganó ese primer debate? Los republicanos dijeron que Nixon y los demócratas externaron que Kennedy. Desde entonces se vio que no tenía ningún chiste porque cada quien apoyó a sus partidarios y el público en general se subordinó a la opinión de quien más dinero entregó a la TV.

2. Los yanquis no hicieron más debates hasta que en 1976 Jimmy Carter y Gerard Ford se enfrentaron: ¿Quién Ganó? Se volvió a repetir la experiencia: Ford fue derrotado según sus enemigos los demócratas, pero lo republicanos dijeron de Carter hizo el ridículo. Nadie ganó ni perdió, pero la TV obtuvo ganancias multimillonarias porque vendió mucha propaganda oficial a sus patrocinadores. ¿Quién era el mejor o el peor? Cada uno –como todos los candidatos contendientes- era instrumento al servicio de los más poderosos fabricantes de armas e inversionistas bancarios. Eso han sido todos los presidentes de los EEUU.

3. En Francia, en 1974 se enfrentaron los candidatos Giscard Estaing, de la derecha y Mitterrand de la socialdemocracia. ¿Quién aportó los mejores argumentos? Nadie respondió porque todos los televidentes sólo estaban viendo a su candidato con su propio cristal partidarista; pero los locuaces propagandistas de la TV, bien pagados por los candidatos, armaron un show para animar a los televidentes y preparar las condiciones para programas de comentaristas contratados a propósito de no decir nada lesivo para los intereses de la TV y el mismo Estado. Pero allí estaban los más duchos mexicanos pensando en los negocios.

4. En 1994, después del gran levantamiento zapatista contra la puesta en práctica del TLC y el gobierno de Salinas, después del asesinato del Cardenal Posadas y del candidato del PRI, Colosio, se armó una gran propaganda por el primer debate presidencial en México. Televisa se frotó las manos con los miles de millones que recibía como producto para el futura debate entre Zedillo del PRI, Cevallos del PAN y Cárdenas del PRD. Sin debate o ideas que valgan el gritón y ladrón Cevallos se contrapuso a algún argumento y por ese hecho la TV y los tontos dijeron que ganó el debate que resultó una confusión total. Después el negocio televisivo creció como espuma.

5. En el año 2000 se repitió el circo con Labastida del PRI que como Cárdenas del PRD hicieron el ridículo abriéndole el camino al lengua larga Fox del PAN que se los comió con mentiras. A partir de entonces me convencí que los debates eran y son una basura que sólo sirven a la TV para “ganar ganar”, acumular acumular y para manipular manipular. Me ha parecido una mierda los debates, sobre todo al ver de casualidad uno de la Clinton y Trump. Hoy ver un debate me parece una especie de retraso mental, igualándose a mi actitud de rechazo ante los procesos electorales. Aplaudí de AMLO no participara en uno en 2006 porque el circo y la trampa se había hecho.

6. No son necesarios los debates entre candidatos porque no sirven para un carajo. Fue mucho más libre el que AMLO y Cevallos realizaron directamente teniendo como juez a López Dóriga en 2005 o 2006. Allí AMLO puso como campeón a Cevallos porque lo arrinconó y lo dejó sin hablar. Tengo la convicción de que esos debates han sido siempre una farsa. Hay que continuar con las campañas en todos los estados y comunidades con el fin de eliminar la timidez y el miedo de la gente. Si se logra ese cambio veremos a los trabajadores luchando y bloqueando las calles, fábricas y campos para exigir sus derechos y hacer algunas revoluciones radicales. (29/III/17)

