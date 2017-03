“En México no hay crisis”: ¿cinismo, mentira, ignorancia, importamadrismo, cochinada, idiotez?

Pedro Echeverría V.

1. ¡Hay, estos presidentes! Confunden las babas con los mocos, pero igual, se los tragan como niños mal atendidos. Dado que políticos y empresarios se pasan los sexenios robando y acumulando capitales y propiedades, gritan ante el mundo que México no sufre crisis alguna y que hablar de crisis sólo es una mentira de los enemigos de México, declaró ayer el presidente Peña Nieto. ¿Cuál crisis si cuando sale de compras su esposa, hijas y entenadas a las tiendas exclusivas de Europa y los EEUU, despilfarran en vestidos, adornos y joyas muchos millones del presupuesto público?

2. Los datos estadísticos en México –siempre deformados en beneficio de los que gobiernan- hablan de un desempleo abierto de ocho por ciento; de un siete por ciento de jóvenes ninis (ni estudian ni trabajan); de falta de inversiones para crear empleos, por desconfianza; de millones de migrantes a EEUU por falta de trabajo en México; de más del 50 por ciento de trabajadores informales,; de salarios de hambre en el empleo formal y carencia de prestaciones; de extensión de la “delincuencia” por desempleo. ¿De qué crisis hablan los enemigos de México si esta no existe?, dice Peña.

3. Tampoco reconoce el presidente Peña Nieto la falta de medicinas, médicos, enfermeras, camas, citas para pacientes en el IMSS, ISSSTE y todo el servicio de salud pública, porque el objetivo es de beneficiar al sector privado mediante subrogaciones. ¿Qué puede decirse de los deficientísimos servicios educativos que colocan a México en los últimos lugares en inversiones y servicios de calidad? Se pregunta a Peña: ¿Tampoco hay crisis e incapacidad cuando se ha desarrollado la delincuencia y la corrupción dentro del propio gobierno y el empresariado en Veracruz, Puebla, Chihuahua, Quintana Roo, etcétera?

4. Con razón decía el presidente Fox en su lenguaje pelado: “¿cuál crisis si estamos a toda madre? En crisis están los que no trabajan, los flojos, los indolentes, los que quisieran ganar mucho sin dar un golpe”. El salario mínimo en México es de 84 pesos, es decir de cuatro dólares diarios mientras en EEUU y otros países de su categoría se paga de 15 a 25 dólares por hora. Por ello tienen la razón absoluta los mexicanos que pelean por un lugar de trabajo en los EEUU aunque les paguen tres o cuatro pesos la hora. Todo ello es culpa de nuestros pinches o malditos gobiernos que durante un siglo han mantenido a México en la miseria, el saqueo y el abandono.

5. Entonces se pregunta el presidente Peña que cuál crisis. Yo no sé si es cinismo, mentira, mala leche, ignorancia, importamadrismo, cochinada, idiotez. Lo único que sé es que no ha habido ningún presidente que hable con sinceridad, que explique a la población con generosidad los problemas. Los gobiernos del PRI, PAN, PRD, ya me tienen hasta la madre; no estaría mal probar con López Obrador para ver si “como ronca duerme”, para probar si conquistamos más libertades en la calle y si se facilita derrocarlo si no cumple con lo prometido. ¿Cuántos hijos de puma dirigentes y gobernantes del PRI, del PAN, del PRD, deben estar en la cárcel? (29/III/17)

