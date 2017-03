Nuño y sus asesores saben de educación lo que yo de viajes interplanetarios o armas nucleares; nada

Pedro Echeverría V.

Sabía que Silvia Schmelkes y Gilberto Guevara sabían de educación porque trabajaron algunos años como investigadores del tema y escribieron algo, pero: a) o están desaprendiendo, b) o ya no los escuchan por el secretario de educación, c) o están entregados al gobierno. El famoso Plan Educativo Nacional, con el que pretenden sustituir el que Jaime Torres Bodet presentó en 1959 como Plan de once Años, no supera (ni mínimamente) el Plan de los CCH-UNAM presentando por Manuel Pérez Rocha en 1970 y apenas es una repetición de lo que Labastida (el candidato presidencial del PRI el año 2000) presentó como su Plan educativo de “Enseñar inglés y computación”.

Pérez Rocha y el rector de la UNAM González Casanova al fundar el Colegio de Ciencias y Humanidades en 1971 no sólo tenía el objetivo aprender a pensar sino también a analizar, a discutir, a cuestionar todo el sistema social. Los libros de Freire, Raitmer, Illich, Ferrer Guardia –pero sobre todo la absoluta libertad que los profesores (que veníamos del movimiento de 1968) construimos junto a los estudiantes- no permitieron crear estudiantes libres que luego destacaron como cuestionadores y críticos en las facultades y ayudaron a apoyar el sindicalismo universitario y las luchas obreras de los setenta y ochenta. La SEP no podría permitir la libertad en las escuelas sin reprimirlas.

3. Este Plan Educativo de Nuño es sólo adecuar la educación a los intereses del capitalismo que no quiere que los estudiantes aprendan historia, literatura, geografía, civismo, sobre todo filosofía, porque son materias que enseñan a pensar, a reflexionar y –cuando se enseñan y enfocan correctamente- a ser críticos. ¿Les parece a los “especialistas en educación” que también debe eliminarse “la memorización”, enseñar a que no tengan memoria acerca de dónde venimos, quiénes somos y cuantos gobiernos nos han engañado y traicionado? A mí siempre me ha parecido que nos joden permanentemente como pueblo porque no tenemos “memoria histórica”.

4. En el capitalismo los grandes empresarios y políticos sólo buscan capacitar a los jóvenes trabajadores como “mano de obra barata”; al mismo tiempo ser magníficos fanáticos del futbol, la TV, la iglesia y las cantinas; quisieran tenerlos muy dóciles y disciplinados que no les quede tiempo para pensar y organizarse como trabajadores sindicalizados o de grupos organizados para defender sus derechos. Con el inglés y la computación, así como con la aritmética y las matemáticas se puede extender la competitividad así como la productividad tan necesaria para incrementar el capital. ¿Para qué sirve la poesía, la música, la pintura, la filosofía?

5. Se ha difundido que lo único importante es producir riqueza para que el país salga de su crisis siendo la condición única para que se eleven los salarios. Pero la población sabe que por más horas que trabajen y que evidentemente eleven la productividad jamás son recompensados los trabajadores con buenos niveles de vida. Para lo único que sirve este tipo de educación es para entretenernos y eliminar la memoria que tanto necesitamos para no olvidar que llevamos décadas tras décadas de engaños y de manipuleos de nuestros intereses. ¿Crean esos funcionarios de la SEP que con su Plan famoso nuestros hijos van a aprender olvidando que están jodidos?

6. No sabemos –comenta la población- porqué tantas vueltas en planes y programas educativos. Se sabe que mientras el 80 por ciento de la población viva en condiciones de pobreza y miseria y los niños sigan acudiendo a la escuela sin nada en el estómago y sin apoyo integral de sus padres -muchos de ellos desempleados, sin ingreso y con mil problemas que enfrentar- cualquier cosa que se diga que se quiere beneficiar a los niños es simplemente demagogia. El problema educativo, por más vueltas que le den, es igual que los problemas de la salud, la vivienda, de los procesos electorales. No es un problema de pequeños reformas o cambios; se necesita una gran revolución que cambie todo desde la raíz. (13/III/17)

