En los genes de Peña y el PRI “sólo está ganar ganar” mientras en México todo es perder perder

Pedro Echeverría V.

Por sus genes los reconoceréis

1. No sólo en la cara de Peña y los altos funcionarios de gobierno asoma la alegría y la satisfacción por el 88 aniversario de la fundación del PRI, también esa misma felicidad puede encontrarse entre todos los grandes empresarios que durante estos últimos gobiernos han logrado acumular grandes riquezas gracias a los gobiernos del PRI y del PAN. Mientras el 80 por ciento de la población se queja (y muchos llegan a las protestas públicas) por el exagerado desempleo, los salarios extremadamente bajos, el recorte de presupuesto en salud, educación, vivienda, servicios sociales y la gigantesca migración a EEUU en busca de ingresos, un centenar de multimillonarios mexicanos aparecen en las listas de los hombres más ricos del mundo.

2. Allí estaba toda la plana mayor del PRI, del gobierno federal y de los gobiernos de los estados de la República jurando que “van por todo, por el carro completo porque el PRI está más fuerte que nunca”. Tanto el PRI en su aniversario, como el PAN al presentar a su candidata por el Estado de México, construyeron discursos contra López Obrador y “su populismo”. Por tercera ocasión este líder del partido Morena se ha convertido en “el enemigo a derrotar”; hoy había que agregar los discursos de los “chuchos” del PRD que de manera abierta hacen campaña contra el partido Morena y su líder. Por ello, a pesar de sus 12 años de intenso trabajo en todos los estados de la República, AMLO tendrá que jugar en “las grandes ligas” para que sea aceptado y apoyado.

3. Es clarísimo que el objetivo es dejarlo solo con su partido y buscar aislarlo de todo tipo de apoyos; probablemente el gobierno y el PRI tengan fuertes ofrecimiento al PT y a MC con el único objetivo que no se acerquen a Morena. Si a ello se añade que el mismo López Obrador señala que no le interesan las direcciones políticas sino las bases, todo dependerá de los votos. Mi pregunta sería entonces: ¿Desde cuándo no se venden o compran votos al mayor aprovechando el hambre y las necesidades de los electores? ¿Desde cuándo dejaron de valer el reparto de dinero, de despensas, promesas de trabajo? ¿Desde cuándo no hay acarreos, manipuleo de votos y mal conteo de votos? ¿Desde cuándo los medios informativos son independientes, dan información imparcial y no tergiversan las noticias?

4. Nunca he votado porque sé que las elecciones y los votos valen un carajo; sólo sirven para legalizar o justificar el triunfo de los ya seleccionados por políticos y empresarios meses antes. Nunca quise que alguien más visionario se burlara de mí por ser un tonto o un iluso. Desde mediados de la década de los cincuenta (a los 15 años de edad) sabía de memoria por comentarios generalizados, que el PRI jamás había perdido ni perdería alguna elección porque “todo estaba arreglado de antemano”. Y sí, al dedicarme a la investigación política de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) me encuentro que el PRI, desde que nació en 1929, sólo se había dedicado a “ganar, ganar” y fue hasta la década de los noventa cuando comenzó a ceder cargos al PAN y en parte al PRD al dar estos dos partidos muestras de lealtad y confianza.

5. Esto de los “genes priístas” que nombró Peña Nieto se van a poner de moda porque siempre han estado regados en ese partido: los genes de Atlacomulco, los de Oaxaca, Chiapas, Yucatán. No hay estado de la República donde no hayan “juniors” de primera y “juniors” de segunda del PRI y del PAN que por “sus genes” estén escalando altos cargos. En Yucatán están expandidos los genes priístas de Cervera Pacheco y de Gamboa Patrón que pelean por la gubernatura, pero los genes de Sobrino se han adelantado a tomar el PRI local. Hoy en vez de lucha de clases se puede hablar de lucha de genes, entre herederos en la empresa privada y en los asuntos públicos que reclaman derechos de dominación. Con ligeras excepciones, mientras siga el capitalismo, los hijos de los campesinos, obreros, empleados, miserables y desempleados, seguirán aún la herencia de sus padres. (6/III/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

Anuncios