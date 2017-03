Los partidos se aglutinan en México tras dos posiciones: la derecha y centro/izquierda

Pedro Echeverría V.

1. El PRI y su gobierno, repartiendo enormes cantidades de dinero y cargos públicos, ha logrado unir a su alrededor a los otros partidos políticos: PAN, PRD, Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social. Los seis son partidos muy oportunistas y derechistas, pero sólo los tres primeros tienen historia; los otros tres solamente son partidos pegote creados por el mismo gobierno para cumplir la función de falderos que están desempeñando. ¿Con cuánto dinero público se quedan?

2. Los tres partidos: Movimiento Ciudadano, PT y Morena (este último, creado y encabezado por López Obrador) siendo de centro izquierda, en unos cuantos meses se ha convertido en oposición real. Así que en eso que llaman elecciones del Estado de México de los próximos meses y elecciones presidenciales a mediados de 2018, serán a partir de dos posiciones: La recalcitrante derecha que encabezan el gobierno (PRI, PAN, PRD) y la centro izquierda de MC, PT y Morena.

3. Faltan aún varios meses para que se abran partidos y candidatos, pero ya se vislumbra claramente por donde van las alianzas. Desde que el gobierno de Peña tomó posesión de la Presidencia ordenó la firma de un “Pacto por México” entre PRI, PAN y PRD para asegurar la implantación de las llamadas “reformas estructurales”. El PRI, como bien se recuerda, desde que nació en 1929 hasta 1982 fue un partido de “Centro” inclinado a la derecha; el PAN desde que nació en 1939 se declaró conservador, religioso y de derecha; el PRD apareció en 1989 como de “Centro-izquierda”.

4. A partir de 1982, con la implantación del neoliberalismo, el PRI se hermanó totalmente con el PAN corriéndose a la derecha; más aún el PAN declaró que el PRI le estaba robando su programa al privatizar tierras, ferrocarriles, bancos. Gobernaban De la Madrid/Salinas que apoyaron con todo al PAN. A partir de entonces PRI y PAN se convirtieron en lo mismo dando lugar al surgimiento dentro del PRI a una corriente de Centro que rechazaba el derechismo a ultranza. Así surgió el PRD con muchos partidos que se decían de izquierda.

5. Ese PRD en menos de 10 años comenzó a corromperse porque todos los dirigentes se dedicaron a exigir dinero, cargos, a negociar con el gobierno y a conseguir financiamientos. La corrupción interna se agigantó con el apoyo de los gobiernos. La primera campaña de Cárdenas en 1989 fue muy apoyada; seis años después bajó la participación y el año 2000, el PRD parecía totalmente liquidado. A partir de entonces decir PRD era como decir PRI o PAN; pero a partir de los gobiernos del PAN y el ascenso de los llamados “chuchos y sus amigos”, se convirtió en basura.

6. En 2004 surgió el lópezobradorismo que –sin salirse del PRD- comenzaría a construir lo que hoy es el partido Morena. Lo han seguido muy de cerca por los partidos PT y MC; sin embargo los gobiernos han puestos varios obstáculos para evitar un mayor acercamiento. En las pasadas elecciones, por ejemplo, se buscó castigar al PT dejándolo sin registro por falta de votos, pero el gobierno no logró sus objetivos. También de parte de MC han surgido algunos distanciamientos con respecto a Morena. Todavía no están muy definidas las alianzas, pero así se ven.

7. Hoy, como en sus dos campañas presidenciales anteriores, López Obrador va adelante en las encuestas; pero eso no vale, no es importante; lo importante será en enero/febrero de 2018 que es cuando los poderosos políticos y empresarios le ponen todo su dinero al candidato seleccionado para comprar todos los votos y conciencias. Hoy Peña Nieto declaró que su gobierno (del PRI) será aliado permanente de Veracruz (PAN); esa alianza Peña/Funes la conocíamos desde hace mucho tiempo y funcionará contra López Obrador.

8. Yo nunca he votado, pero jamás he dejado de seguir los asuntos políticos y de apoyar las batallas de los trabajadores. Me pregunto: ¿Por qué tanto felicidad del presidente Peña Nieto al calificar hoy como "momento histórico" la suscripción de un contrato entre Pemex y la australiana BHP Billiton, para explorar y extraer hidrocarburos en el llamado Bloque Trion? Es una inversión estimada de 11 mil millones de dólares para explorar y extraer en un área del Golfo de México, según estimaciones, hasta cien mil barriles diarios. ¿Qué dicen los partidos?

