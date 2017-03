Calderón dona su pensión como propaganda política para su esposa

Pedro Echeverría V.

1. Causa risa el cinismo de Felipe Calderón de donar su pensión a una institución que atiende el cáncer de niños porque lo usa como publicidad y propaganda en beneficio de la candidatura de su esposa. Se sabe ampliamente que en las últimas horas de su estancia en Los Pinos, la tarde del 30 de noviembre de 2012, Calderón se regaló un beneficio al asignarse de por vida 427 elementos del Estado Presidencial a su cargo por concepto de seguridad, los cuales significaban en 2013 una erogación de 4 millones 799 mil 999 pesos al mes, más la pensión también vitalicia del propio panista michoacano, de 205 mil 122 pesos mensuales, (equivalente, esta suma de la pensión, a 2 mil 677 salarios mínimos mensuales de ese 2013) Sólo por estos rubros, pensión y salarios de seguridad personal y familiar extendida, Calderón Hinojosa ha significado durante más de cuatro años la erogación de 5 millones 5 mil 121 pesos al mes. (Ver La Jornada)

2. La abundante información acerca de las pensiones mensuales de los expresidentes es absolutamente injusta; no solo por la pobreza y miseria en que vive el 80 por ciento del pueblo, sino también porque los salarios y compensaciones de funcionarios del gobierno y los expresidentes son un insulto para el pueblo. En México los trabajadores pensionados con derecho cobran como jubilación o pensión promedio unos cuatro mil pesos al mes (el dólar en el país hoy se vende a 22 pesos), esto quiere decir que hay quienes cobran 10 o 15 mil pesos, pero también hay miles que cobran dos o tres mil pesos al mes. Pero lo más injusto es que alrededor de la mitad de los trabajadores no tienen derecho a pensión por no haberle trabajado a alguna empresa. Publica La Jornada que “la pensión vitalicia de Calderón equivale a 2 mil 677 salarios mínimos mensuales”, además de compensaciones.

3. Pero el problema no es sólo el cínico Calderón sino todos los expresidentes (Salinas, Zedillo, Fox), que cobran sus insultantes pensiones, además de los servicios de cientos de militares y de decenas de personas que cocinan, hacen limpieza, van por los mandados y sirven para cargar bultos. Lo más despreciable es que los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial (federales y de los estados) junto con sus comisionados, derrochan como si fuera suyo, el presupuesto público. En los últimos meses se han publicado que gobernadores del PRI y del PAN de Chihuahua, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, etcétera –denunciados por gigantescos desfalcos y muchos negocios- con órdenes de aprehensión, se han escondido en México u otros países cargados de miles de millones de pesos de sus hurtos. Todos ellos con protección política, esperando que todo se olvide.

4. Se pregunta: ¿Para qué quieren pensión los expresidentes si salen del poder como hombres muy ricos y poderosos? El expresidente Vicente Fox salió inmediatamente opinando ayer que él “no donará nada de su pensión porque no robó nada durante su gobierno” y si dicen que Martita –su esposa- y sus hijos sí lo hicieron pues que sea ella quien responda. En conclusión: es urgentes desaparecer esa ley de pensión a los presidentes porque cuando salen del cargo siempre han acumulado mucho dinero en los bancos, en propiedades y en “regalos recibidos” por gente “muy agradecida”. ¿O acaso no decenas de exfuncionarios mexicanos (Zedillo, Aspe, Gurría, Calderón, Serra Puche, Herminio Blanco) son contratados por empresas extranjeras que favorecieron dándoles concesiones durante su mandato? En vez de estar en la cárcel esos políticos se la pasan gozando en el extranjero. (28/II/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

