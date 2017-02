Algún filósofo decía: “No, el pueblo no piensa, repite” ¿Cuál es el origen de esta verdad o mentira?

Pedro Echeverría V.

1. Tengo la convicción que todos los seres humanos piensan y lo hacen a partir de sus problemas cotidianos. Parece que la inmensa mayoría sólo piensa en problemas concretos, asuntos inmediatos, aquellos que rodean a sus vidas. Al parecer no puede ser de otra manera porque pensar en problemas abstractos (¿qué es la vida, qué es el mundo, porqué somos así, podremos cambiar el universo?) que están fuera de nuestra cotidianidad se antoja siempre que ese pensar es de locos, una pérdida de tiempo porque son asuntos sin solución. Por ello, dicen los que saben, la gente que le da trabajo y flojera para pensar prefiere repetir lo que escucha en la TV, la radio, en el vecindario; y el gran problema es que esta forma de vivir se multiplica.

2. Recuerdo que un filósofo que use mucho en mis clases en los setenta, Karel Kosic, en su libro: Dialéctica de lo Concreto (que no recuerdo a quien se lo di y jamás regresó) hablaba que los seres humanos siempre nos conformamos con ver el “fenómeno”, la cosa concreta que se presenta ante nuestros ojos, pero nunca vamos a la esencia, al significado que contiene, jamás analizamos las cosas porque nos da flojera pensar. Y así vivimos todo el tiempo con las cosas concretas que creemos que son todo sin averiguar su contenido real. Por eso la TV y otros medios de información tienen un gran éxito en México y en el mundo. En estos tiempo no la he visto, pero en los setenta y ochenta se decía: “Si ya lo dijo Jacobo en Televisa es que es verdad”. ¡Ya lo dijo Jacobo!

3. Yo siempre tengo en la cabeza aquella frase del poeta español Campoamor: “Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira”, pero mucho más las reflexiones de Nietzsche sobre la verdad al decir:La verdad no existe porque todas son interpretaciones. No existe ni la verdad trascendente ni la inmanente; por el lenguaje inventamos designaciones para las cosas creyendo rescatar la esencia, y estas designaciones pasan a ser verdades. La verdad no pasa de ser una "designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria", cuyas primeras leyes fueron dictadas por "el poder legislativo del lenguaje", es decir, por el poder. Cuando todos buscan cuál es la “verdad verdadera” se debe saber que la verdad es la que hace el poder.

4. Por ello una de las tareas más importantes de quienes luchan por transformar el mundo es enseñar a pensar antes de hacer, antes de proponer, antes de adoptar una posición; esta tarea es la que deben adoptar todos los maestros frente a sus miles de alumnos. La clase dominante, por el contrario, lo que pide es que la gente no piense, no se indigne, no salga a la calle a protestar y que se conforme con trabajar, con el salario que recibe, que se distraiga con futbol, la TV, siendo siempre muy obediente y disciplinada. Por ello hay que decir que la gente sí piensa, pero lo hace repitiendo lo que oye en la sociedad mexicana que es terriblemente conservadora. Nuestra tarea es transformar ese pensamiento como condición para transformar nuestra vida. (27/II/17)

