Coincido y me opongo a Trump: Combatí contra la OTAN, el TLC, la iniciativa Mérida y el gobierno de México

Pedro Echeverría V.

1. La OTAN se fundó en 1949 como brazo súper armado del gobierno de EEUU. Le ha servido para amenazar e invadir países durante eso que se ha llamado la “Guerra Fría”. Cuando 11 años después supe de su papel me creció el odio contra todo el sistema capitalista. Hoy Trump dice –no sé por qué- que no la apoyará y, si así fuera, coincidiría con él. Luego ha dicho que hará desplomarse el TLC firmado por México en 1993 en medio de grandes protestas de los izquierdistas porque dañaría a México en una competencia en la que EEUU y Canadá le llevaban amplia ventaja a México en desarrollo; eso sucedió, pues la implantación del TLC no sólo provocó el levantamiento indígena del EZLN, sino que hizo cerrar por lo menos 20 mil negocios micros, pequeños y medianos que no pudieron competir con los grandes.

2. Estos días ha cerrado la llamada “iniciativa Mérida” firmada en 1997 por Bush y Calderón para que México reciba poderosas armas, millones de dólares, apoyo militar y entrenamiento del ejército y policías. Combatimos en las calles de Mérida contra esa reunión, encarcelaron a más de 50 jóvenes estudiantes por protestar y denunciamos ampliamente esa reunión que repetía el Plan Colombia. Y, como cuarto punto, coincido con Trump en el mal trato que ha dado al gobierno de México porque por culpa de Peña Nieto y sus antecesores del PRI y el PAN –que han llevado a los trabajadores al terrible desempleo, a los salarios de hambre y a la desesperación- tuvieron que migrar (como limosneros a un país que los desprecia y discrimina) más de medio millón de mexicanos cada año en busca de algún ingreso.

3. Odio los pinches nacionalismos y las fronteras porque no deberían existir más que ciudadanos del mundo; pienso que cada trabajador junto a eso que llaman familia como propiedad, debería trabajar y vivir donde carajos le dé la gana o se sienta bien. Pero mientras exista el capitalismo todos estos malditos gobiernos tienen la obligación de crear los empleos o las ocupaciones necesarias para que todos los pobladores de una república tengan formas adecuadas de vida. Así que si algo duele es la expulsión de trabajadores mexicanos de los EEUU. A mí me encantaría que los expulsados migrantes vinieran a México a hacer una gran rebelión o revolución y no sólo a hacer más gigantesco el desempleo. Pero son sólo deseos utópicos en un México que cada vez es más derechista, conservador y reaccionario.

4. Estoy a favor y en contra de Trump seguramente desde dos extremos radicalmente confrontados: él quiere recuperar el gran poder de los más poderosos empresarios de EEUU cambiando cierta reglas y yo sueño desde hace más de 50 años con la absoluta destrucción y entierro del imperio yanqui (que no es el pueblo de los EEUU) Por ejemplo: Trump ha declarado su oposición a un sector de la gran prensa internacional( New York Times, CNN, etcétera) porque han criticado su gobierno; yo combato toda la prensa y todos los medios de información (nacional e internacional), porque defienden a los grandes empresarios que son sus dueños y tergiversan las noticias para golpear y engañar al pueblo. Ningún apoyo a esos medios de información que deforman todo y buscan idiotizar al pueblo para beneficiar a los grandes capitalistas.

5. Me da miedo el gobierno de Trump, y por ello también lo odio y lo combato; porque –como todos sus antecesores Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan, Bush, Clinton, Obama, no pueden vivir sin amenazar, bombardear, invadir, asesinar y saquear países del mundo. ¿Por qué no pueden? Porque son como los vampiros que viven de la sangre de los demás. Si piensas tontamente que el poder de EEUU es por su trabajo, olvidándote de sus guerras, invasiones, golpes de Estado, hipotecas, etcétera, eres un ingenuo irreflexivo. EEUU que era un pequeño territorio a fines del siglo XVIII, se agigantó invadiendo a México, presionando a España, Francia, para apropiarse de sus territorios; luego las dos guerras mundiales, la ONU, la OTAN y los fondos bancarios, sus armamento, le otorgaron todo el poder.

