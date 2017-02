¿Cuántos seres humanos fueron masacrados en Nayarit por el helicóptero de La Marina?

Pedro Echeverría V.

Cuando vi el video del ametrallamiento desde un helicóptero contra un domicilio en un fraccionamiento de la ciudad de Tepic, Nayarit la semana pasada, no creí que se estuviera dando en México; pensé que se estaba pasando un corto de la guerra de Vietnam o de Yugoslavia donde los ejércitos yanquis masacraban a guerrilleros que defendían a sus pueblos ante la invasión. Sin embargo pronto me enteré que sucedía en México, que antes se había registrado en otros lados y que era un aviso de que todos los mexicanos luchadores sociales con dignidad –sobre todo ahora que se busca aprobar un ley protectora del ejército y la armada- deberíamos batallar con más intensidad pero cuidándonos de asesinos, los militares disfrazados o no, de policías.

2. Por ello aplaudo la convocatoria del EZLN a la Campaña mundial: "Frente a los muros del capital: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda”, cuyo objetivo es “llamar a la organización y la resistencia mundial frente a la agresividad de los grandes dineros y sus respectivos capataces en el planeta, y que aterroriza ya a millones de personas en todo el mundo”. “Hay que organizarse. Hay que resistir. Hay que decir “no” a las persecuciones, a las expulsiones, a las cárceles, a los muros, a las fronteras. Y hay que decir “no” a los malos gobiernos nacionales que han sido y son cómplices de esa política de terror, destrucción y muerte. De arriba no vendrán las soluciones, porque ahí se parieron los problemas”.

3. También aplaudo a López Obrador –único político electoral que hasta ahora parece una real oposición- al exigir que el gobierno aclare las esos asesinatos y muchos más. Yo jamás he sido electorero ni he militado en algún partido que lo fuera, pero AMLO –dentro de sus limitaciones y errores al nombrar a Esteban Moctezuma y al empresario Romo; además, por las brutales represiones y asesinados de la clase gobernante- sigo pensando en que vale la pena apoyar lo positivo. ¿En última instancia a qué movimiento de masas de izquierda –en décadas- no he apoyado directamente? El secretario de Gobernación, el tal Osorio Chong, para amarrar su candidatura presidencial, hace esfuerzos indecibles para defender al gobierno de Peña.

4. Si desde un helicóptero lanzan toneladas de metralla los militares contra una casa rodeada de otras para asesinar a “los delincuentes”, pues hay que pensar hasta dónde llega el salvajismo del gobierno al que no le importa asesinatos de niños, de ancianos, de mujeres. Parece que lo importante es aniquilar a los enemigos lo demás son “daños colaterales”. El panista Calderón colocó al ejército en las calles y el priísta Peña busca superarlo en número de asesinatos, pues los 120 mil muertos con el primero entre 2006 y 2012, fácilmente serán “poca cosa”. Por eso Peña declaró ayer que en México no hay crisis sino un gran reto para seguir avanzando en todos los niveles que se ha hecho hasta hoy.

5. Yo también le tengo desconfianza al lopezobradorismo porque tengo la convicción de que -aunque no quiera- tendrá que negociar con los poderos empresarios, con el imperialismo, con los partidos políticos y la iglesia. Pero creo que no hay de otra ante la terrible debilidad e inconsecuencia de la izquierda radicalizada. Si logra la Presidencia AMLO quizá se abra una coyuntura para crecer como movimiento y si por órdenes empresariales reprime a los que estaremos en la calle, entonces muchas ideas cambiarán. Pero desaprovechar el trabajo de 17 años de López Obrador es un terrible desperdicio. Los que llevamos décadas estamos viejos para “vender las nalgas”; posiblemente moriremos ametrallados en la casa por un helicóptero de la armada. (15/II/17)

