El muro de Berlín y el muro EEUU/México: por miedo, para frenar el desmadre de afuera

Pedro Echeverría V.

1. Dos muros, el de Berlín de 1961 para dividir a los alemanes, derrumbado por el pueblo en 1989, y el muro EEUU/México para reconfirmar una división artificial de dos pueblos cuyo origen se encuentra a mediados del siglo XIX. Los muros, así como la división de países, son disposiciones de poder, son órdenes impuestas por la fuerza de las armas, los ejércitos, los gobiernos. En 1848 el ejército de EEUU nos invadió, ocupó militarmente México y nos obligó a firmar en su beneficio la apropiación de más de la mitad de nuestro territorio; hoy EEUU con toda su fuerza busca amurallar toda esa frontera de 3,200 kilómetros. Quienes tienen la fuerza y el poder imponen sus leyes, sus legalidades o verdades. Para cambiarlas son indispensables las rebeliones.

2. El muro de Berlín, Alemania “fue construido en dos días” y duró dividiendo a la ciudad de Berlín 28 años, de 1961 a 1989. Fue planeado y pagado por la Alemania Oriental con apoyo de la Unión Soviética y el objetivo planteado fue frenar todo el “desmadre” intervencionistas que surgía de la parte occidental de Alemania controlada por EEUU, Inglaterra y Francia. Se recuerda que Berlín, al finalizar la guerra, quedó dividido en dos sectores: el occidental -ocupado por norteamericanos, británicos y franceses- con 480 kilómetros cuadrados de extensión y 2.200.000 habitantes, y el soviético, con 400 kilómetros cuadrados y 1.100.000 habitantes. Estos dos sectores no sólo no tuvieron administración conjunta, sino que acabaron dramáticamente separados desde 1961.

3. La Alemania del Este, oriental, democrática, socialista, comunista –como se quiera, al fin sólo es un adjetivo- fue dominada por los soviéticos; éstos sostenían que “el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este”. Del otro lado, la Alemania Occidental, libre, democrática, capitalista, como se quiera calificar, señaló y propagó por todos los medios que “en la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista luego de la Segunda Guerra Mundial”. El muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste aislándola de la RDA.

4. Se recuerda que al ser derrotada Alemania en la Segunda Guerra, se inició lo que se llamó “Guerra Fría” entre las cuatro potencias ganadoras. Tres de ellas representaban el imperialismo capitalista y la URSS –aunque nunca fue socialista- se le calificaba como Estado totalitario y como una dictadura. De 1945 hasta 1989, el poderoso capitalismo –encabezado por empresarios, gobiernos proempresariales, medios de información y clero- teniendo a la cabeza a los EEUU, desarrollaron una enorme campaña contra 14 países “tras la cortina de hierro” que falsamente se autocalificaban de socialistas cuando en realidad eran países capitalistas de Estado que –aunque aspiraban a ser diferentes al imperialismo explotador y agresor- nunca pudieron acabar con el trabajo asalariado y la plusvalía.

5. Hoy se publica que el presidente Trump construirá el muro en la frontera de tres mil kilómetros entre EEUU y México, también para frenar el desmadre que hay fuera de su territorio con los millones de migrantes mexicanos, de Centroamérica, africanos y del medio oriente. Dado que los EEUU se han caracterizado como un país intervencionista, que bombardea y asesina a pueblos del mundo para luego saquear sus riquezas, pues sus gobiernos –el de Trump en particular- se zurran de miedo. Dicen que cerrarán sus fronteras, no solo a los mexicanos y centroamericanos que migran en busca de trabajo, sino también a otros países –como los musulmanes- que “son terroristas” y pueden cometer magnicidios. EEUU teme a todos porque debe a muchos.

6. Los alemanes en 1989 se liberaron del muro degradante y ofensivo, pero no de la opresión y la desigualdad por la que murieron millones luchando contra el nacismo hitleriano. En México también nos liberaremos de ese muro de la ignominia y continuaremos en esta sociedad capitalista opresora sino no somos capaces de superar los muros, los gobiernos empresariales y capitalistas. Así que el muro de Trump sólo es un objetivo pasajero cuando nos damos cuenta de que nos aprisionan y que nuestras luchas deben ser más grandes y mucho más prolongadas. El enemigo no es Trump sino todo el sistema político, económico e ideológico capitalista que durante el último siglo por lo menos, ha penetrado en nuestra mente. ¿Nos retiraremos a nuestra casita a llorar nuestra desgracia o le haremos frente con piedras, palos o lo que sea por dignidad? (11/II/17)

