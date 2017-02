Marchemos en apoyo a Peña Nieto repudiando a Trump y a los críticos antiunitarios

Pedro Echeverría V.

1. El gobierno de Peña Nieto ha organizado su manifestación de masas para el próximo domingo 12 de febrero saliendo del Monumento de la Independencia para arribar al zócalo de la CDMX. Ha invitado a unos 50 grupos con su respectivo membrete; está repartiendo dinero a manos llenas; ha ordenado a los medios de información que cada diez minutos difundan la invitación y los empresarios, así como los jefes de instituciones públicas, deben obligar a sus empleados o trabajadores a asistir. La consigna difundida es el apoyo al gobierno de Peña Nieto y a México en estos momentos en que el “energúmeno” Trump (presidente de EEUU) está agrediéndolos. De paso se gritará a favor de los trabajadores migrantes en camino de ser expulsados de EEUU.

2. Dicen los entusiastas promotores: Todos iremos de blanco y tomaditos de la mano para demostrar nuestro amor y nuestra unidad alrededor del señor presidente que tanto ha hecho por nosotros. No permitiremos que mal nacidos, agitadores políticos, nos dividan en estos momentos que sólo cabe la unidad de los mexicanos. No permitamos que se hable mal de nuestro gobierno por el llamado “gasolinazo” o por el aumento de todos los precios de artículos de primera necesidad. No se le puede echar la culpa al gobierno de nuestros problemas económicos y la carestía cuando lo mismo –hasta peor- está sucediendo en todos los países. Es posible que si no existiera Trump no estuviéramos sufriendo tanto y hasta seríamos felices.

3. En sus declaraciones buscan convencernos: Trump ha sido el peor presidente en EEUU porque nunca los anteriores agredieron a México. Aunque ningún presidente ha dejado de invadir, bombardear, saquear a otros países, debemos agradecerles que nunca hayan tocado a México. Debemos salvar el TLC para salvar a los mexicanos que mediante sacrificios han invertido en él. Los izquierdistas siempre se opusieron al TLC que porque México no podría competir con EEUU y Canadá. Y aunque se hayan clausurado 20 mil negocios por no poder competir, aunque haya aumentado el desempleo, el comercio ambulante, la migración a EEUU, porque no pudieron competir, los multimillonarios mexicanos sí pudieron y han multiplicado sus capitales.

4. Y en TV sigue la propaganda: Así que salgamos con alegría a aplaudir al gobierno de Peña Nieto por lo mucho que ha hecho por nosotros. Este es el momento para contrarrestar a los enemigos de México que desde el primero de enero han llenado todas las plazas del país protestando contra el gasolinazo y exigiendo su renuncia al gobierno. Nosotros no sufrimos el precio de la gasolina porque sólo son de tres a seis pesos por litro; tampoco compramos la canasta básica porque está integrada con artículos de baja calidad. Nosotros somos el alma de México porque nosotros creamos la riqueza, los empleos y hacemos grande a México. Por ello el próximo domingo marcharemos en apoyo a nuestro presidente y con ello verá quiénes son sus verdaderos amigos. (8/II/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

