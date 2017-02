De acuerdo con el puntual discurso de Gilberto Lozano, pero hay indefinición y superficialidad

Pedro Echeverría V.

1. Hace un mes, aproximadamente, escribí mi primera opinión sobre algunos discursos de Gilberto Lozano, líder indiscutible –al parecer solitario- de un “Congreso Ciudadano” (CNC). Hoy cinco de febrero lo he escuchado con mayor atención a partir de varias decenas de preguntas que una muchachita se ha encargado de leerle. De entrada me parece un magnífico orador, un nítido expositor, un valiente opositor y, lo más importante, un amplio denunciador contra el gobierno, los partidos, los políticos, así como la mucha ignorancia, la inconciencia y la cobardía de grandes sectores de nuestro pueblo para enfrentar al gobierno corrupto. Sin entrar en diferencias no esenciales pienso que los discursos en ese nivel, están bien. Pero…

2. No le he escuchado a) Lo que haría con nuestra terrible dependencia de México hacia los EEUU; b) Acerca de lo que haría para acabar con la brutal explotación de los trabajadores por los empresarios; c) Cómo se organizaría para acabar con la profunda desigualdad social; d) Si entre sus objetivos está acabar con el capitalismo; d) Si el gobierno que propone sería una coordinación horizontal donde no manden jefes ni partidos. Lozano ha repetido más de 50 veces que se trata de preparar al pueblo para que se autogobierne y para que no haya parásitos; está muy bien pero, ¿qué pasará con el ejército, la Constitución, las cámaras, la Suprema Corte, los medios de información? ¿Se adueñará el pueblo pacíficamente del gobierno aunque haya armas y gases?

3. Me he pasado muchas horas escuchando a Gilberto Lozano en videos; creo, en síntesis, que es el mejor orador por su radicalidad –con la que estoy de acuerdo- pero tiene que aclarar no su breve foxismo o salinismo, tampoco el que sea empresario “pequeño” como dice. Lo que tiene que aclarar son sus ideas respecto al papel que juega y ha jugado el imperialismo en México y el mundo por lo menos en los últimos 100 años; si se permitiría que México seguiría viviendo como esclavo en el patio trasero de los EEUU y si nuestro país seguiría apoyando a los EEUU como fuerza intervencionista y guerrerista en el mundo. Seguramente Lozano está enterado que EEUU es un imperio y toda su política ha sido mantenerse con armas como tal otros 100 años.

4. Gilberto Lozano es muy combativo y hasta radical, pero al mismo tiempo está en la superficie, en lo concreto, denunciando todo. Seguramente todos los partidos lo odian por la campaña que ha hecho contra ellos, pero no va al fondo de las cuestiones. ¿Cuál es el origen de la corrupción, de la desigualdad, del desempleo, de la falta de inversiones, la falta de crecimiento de la economía, del desplome de los servicios de salud, de educación? Sí, en todo hay corrupción, pero no es tan sencillo decirlo como disco rayado. ¿Cómo se forma la ideología de un pueblo, de un país, del mundo? ¿Por qué se extiende la corrupción en lugar de ser cada vez menor? El pueblo está despertando, pero sigue sonánbulo porque y al mismo tiempo apoya a sus enemigos. (5/II/17)

