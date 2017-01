Contra Trump, ¿la “unidad nacional” alrededor de Peña y el PRI o por “fuera Peña”?

Pedro Echeverría V.

1. Eso de la “Unidad Nacional” me recuerda un grito histórico muy oportunista. Recuerdo que cuando Lázaro Cárdenas en 1938 expropió el petróleo de manos inglesas y yanquis se lanzó el grito de “unidad nacional” contra la intervención extranjera que amenazaba con una invasión porque dijeron: “fue expropiada injustamente”. Los mexicanos respondieron como nunca porque el gobierno había nacionalizado antes ferrocarriles, expropiado tierras, hablaba de una educación socialista, había apoyado escuelas normales indígenas, había dado asilo a españoles defensores de La República y más. Luego, en 1941, vino el grito de Unidad Nacional; fue cuando México entró a la Segunda Guerra. Después ese grito se desprestigió mucho por el uso que se ha hecho de él.

2. Ahora se pide otra “Unidad Nacional” contra la construcción del muro y la política de Trump. El problema es que el 80 por ciento de la población de México lleva un siglo viviendo en la pobreza y la miseria y sabiendo que los gobiernos mexicanos y los grandes empresarios viven como reyes acumulando gigantescas riquezas. Hasta hace 40 años el pueblo sabía poco, pero a partir del enorme desarrollo de los medios de información –aunque quieran esconder o tergiversar todo en beneficio de los ricos- no pueden hacerlo. Hoy el pueblo no está dispuesto a sacrificarse más con la llamada “Unidad Nacional”; hoy la unidad buscamos hacerla contra quienes nos explotan, nos oprimen y nos impiden protestar por leyes que elaboran contra el pueblo.

3. Yo quisiera, por ejemplo, la unidad para una huelga nacional que impusiera un salario mínimo de 500 pesos diarios (15 mil pesos al mes) y un salario máximo de 5 mil pesos diarios o (150 mil pesos al mes), es decir, 10 veces superior. Hoy es de 80 pesos diarios, 240 pesos al mes el mínimo y el salario máximo no existe. Pero los altos salarios de funcionarios privilegiados son de 500 a 600 mil pesos al mes que representan un porcentaje insultante, es decir, una mentada de madre para un trabajador. ¿Cuántos salarios son de diferencia? Una unidad del pueblo para obligar a congelar los precios de los artículos de primera necesidad o de los 35 productos que componen la canasta básica. Para defender u subir el nivel de vida del pueblo debería darse la unidad nacional.

4. Pienso que aunque nos invadiera en México el ejército yanqui no habría “unidad nacional”. No se sabría qué hacer porque los gobiernos mexicanos han apoyado siempre a los EEUU y este país cuenta con más de 10 mil agentes clavados en diferentes dependencias y estados en el territorio nacional desde hace más de 50 años, siempre coordinados por su embajada. Así que hablar de unidad nacional contra Trump no deja de ser un grito oportunista de partidos políticos para congraciarse con los gobernantes en turno. La “Unidad Nacional” debería organizarse contra la explotación, la miseria, el desempleo, los salarios de hambre, contra el mal gobierno, los pésimos servicios de salud, educación, contra la represión, el encarcelamiento y asesinatos de quienes luchan y protestan. (26/I/17)

