Trump, quiere tanto a México que se lo quiere comer; en 1848 sólo se tragó la mitad del territorio

Pedro Echeverría V.

1. EEUU es el amo, el gendarme, el policía mundial desde que a) triunfó en la Segunda Guerra en 1945, b) cuando demostró su poder con el estallido de sus bombas atómicas, c) en el momento en que impuso la ONU a su servicio y, al mismo tiempo, d) desde que lanzó el Plan Marshall de “ayuda” a los países destruidos, impulsando la dependencia continental. Desde entonces, como país más poderoso sobre la tierra, ha dominado la política y la economía mundial; pero ante el surgimiento en este siglo de una fuerte competencia y rivalidad con China, Rusia, Europa, se ha visto en la necesidad urgente de recuperar sus espacios y México puede ser muy importante para la recuperación de su hegemonía total.

2. Trump se desenvuelve en política como un loco sin posiciones firmes, pero no lo es. Lo seguro es que sea el personaje a la vista de gigantescos banqueros que han dominado la economía y que aún no se habían distinguido en la política. Me recuerda el 1982 de México cuando De la Madrid, Salinas y el FMI abrieron de par en par las puertas del gobierno a los grandes empresarios encabezados por Clouthier y el panismo que permanecían escondidos tras la política. No tengo duda de que Trump representa un proyecto de capitalismo imperial muy distinto (incluso con enfrentamientos) de los gobiernos anteriores, con estrategias y tácticas diferentes. Con México está ensayando y aplicándolo al mismo tiempo.

3. Hoy EEUU posee 325 millones de habitantes y un área territorial de 9.8 millones de kilómetros cuadrados; si en estos juegos de poder en vez de construir un muro de 3,150 kilómetros entre EEUU-México, lograra amurallar sus fronteras entre Chiapas, México y Guatemala de sólo 965 kilómetros, se ahorraría el 66 por ciento del costo del muro. Ha habido propuestas en este sentido, pero para ello debe convencer a México. Y hay voces muy atrasadas, muy reaccionarias, muy de derecha, que han llegado a decir que así como EEUU se apropió en 1848 de más de la mitad de nuestro territorio por qué no se apropió de todo y en lugar de 9.8 millones de kilómetros tendría de 1.9 millones más, así con 450 millones de habitantes.

4. Por ello, ahora que Trump está imponiendo sus caprichos en la construcción del muro, propagando la expulsión de los migrantes y la salida final del TLC, las izquierdas y los socialdemócratas son los que han protestado; las derechas sólo lo han hecho en su búsqueda de votos. ¿Buscará Trump debilitar más a México, amenazarlo, manipularlo, para que en algún momento EEUU y México funcionen como un solo país, con los mismo intereses, en el contexto mundial? Con Vicente Fox el entreguismo del gobierno de México hacia EEUU fue total (reunión ALCA y “Castro comes y te vas”), pero Trump busca más. ¿Estará pensando que el poder de los EEUU debe ser más grande y el territorio yanqui se le hace pequeño? (26/I/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26/