Los gobiernos yanquis, incluido Trump, tratan a los débiles como “patio trasero”

Pedro Echeverría V.

1. Aunque ha habido diferentes tipos de gobierno: monarquías (gobiernos de uno), oligarquías (gobiernos de pocos), democracias (gobiernos del pueblo) lo que indudablemente ha predominado en el mundo es la oligarquía. Quizá por ello los analistas Jaime Hernández y David Brooks titulan su artículo de hoy: “Oligarquía, la próxima parada de EU”. En él apuntan respuestas de cuatro funcionarios del gabinete de Donald Trump: de Educación, secretario de Estado, Salud y Comercio.

2. En pleno siglo XXI, aún existen por lo menos una veintena de países que aún son reconocidos como monarquías porque, aunque los monarcas parecen de adorno, siguen siendo tomados en cuenta en las políticas nacionales y lo peor, siguen sangrando el presupuesto económico del Estado. Con el arribo del capitalismo en el mundo apareció la democracia –que se adornó como “gobierno del pueblo”- pero que en el mundo ha sido el gobierno de la oligarquía. Hasta hoy no ha existido gobierno del pueblo en algún lugar del universo.

3. Los gobiernos de EEUU, de México, de Francia o de Rusia, son gobiernos de la oligarquía, es decir de alrededor de mil millonarios de cada país y sus organismos privados que determinan sobre la política, la economía, la cultura, los medios de información, la guerra. Al derribarse la monarquía apareció la oligarquía con el nombre de democracia para engañar. Pero el día que el pueblo esté consciente, aprenda a vivir en colectividad; a trabajar y distribuir entre todos, establecerá el autogobierno, la autogestión, la anarquía.

4. Los analistas Hernández y Brooks, en su interesante artículo publicado hoy en La Jornada en Línea, explican que Betsy DeVos que, al parecer dirigirá la secretaría de Educación, a “boca de jarro” el político Sanders le dijo: “Tenemos la impresión de que nos encaminamos hacia una oligarquía con multimillonarios y banqueros a punto de tomar las riendas de la nación. “Usted, por ejemplo, no estaría aquí si su familia no hubiera donado más de 200 millones de dólares al partido republicano…” La pregunta: ¿“Apoyaría usted la educación universal para todos los jóvenes en EU?”, “En esta vida todo tiene un precio”, le respondió DeVos sin tomar en cuenta una de las peores crisis de endeudamiento de millones de jóvenes que hipotecan sus vidas a cambio de una educación universitaria.

5. Luego, adelantándose al pensamiento de Rex Tillerson, su futuro Secretario de Estado y, al mismo tiempo, el segundo hombre más importante del gabinete y uno de los más estrechos aliados de Vladimir Putin, aseguró por ejemplo entre contradicciones que Rusia es un adversario y no una nación amiga de EU porque representa “un peligro para EU”. La realidad es que no queda muy clara esa posición del ex presidente ejecutivo de Exxon Móvil. Aunque sumamente importante habría que esperar, sobre todo por sus comportamientos en la guerra de Siria.

6. Tom Price –dicen los analistas- es el aspirante a Secretario de Salud. Adelantó que no recortará fondos a los programas de salud conocidos como Medicaid y Medicare, del que dependen millones de ciudadanos. Se le preguntó: ¿Promete usted que preservará la promesa de Donald Trump de no recortar ni un sólo dólar a Medicad y Medicare?, La respuesta: “Sólo puedo prometer que los recursos se destinarán para atender a la gente”, respondió. A Price se le acusa de una serie de operaciones bursátiles que realizó en su beneficio y en el de varias compañías farmacéuticas. Price, al parecer, obtuvo jugosas ganancias de sus acciones en esas compañías mientras impulsaba desde el Congreso legislaciones a su favor.

7. Por último, se dice que Wilbur Ross, será el futuro secretario de Comercio y señaló que una de sus prioridades será la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México (TLCAN). Pero, acto seguido, se pronunció a favor de una reforma migratoria comprensiva que incluya una vía a la ciudadanía y que evite la deportación de millones de inmigrantes que han contribuido a la recuperación y crecimiento de la economía en EU. “Apoyaré todo lo que contribuya a nuestra economía”, aseguró Ross. La realidad es que el imperialismo ha sido poderoso porque invade y saquea a todos los países del mundo. (19/I/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

