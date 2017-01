El poder jamás se entregará por las buenas; hay que quitárselo a la burguesía

Pedro Echeverría V.

1. ¡Que chistoso! Yo iba a exigir que se obligue al presidente de la República, a la Suprema Corte, al Instituto Electoral, a los gobernadores, senadores y diputados, a reducir su salario en 50 por ciento porque sus salarios son insultantemente altos, pues van de 500 mil pesos a 300 mil cada mes; pero me he sobresaltado después de leer que un diputado perredista –un tal José Atila Morales de Tabasco- dijo en video que no renunciará a los 5 mil pesos mensuales que le piden, pues significaría dejar de ‘cascarear’ a reporteros.

2. “Si me obligan, dijo entonces creo que también lo que va a pasar, que ya a los periodistas, nosotros, lo que les estábamos dando dinero, se lo vamos a suspender”. ¿Por qué motivo?, preguntó el reportero, “Porque eso lo vamos a agarrar para la gasolina de nosotros”. “Porque nosotros si nos quedamos sin gasolina, entonces tendremos que los recursos que a ustedes les dábamos, se los vamos a tener que quitar (…)”. Es decir, de alrededor de 250 mil pesos que cobra dada mes, al diputado le duele le duele disponer de cinco mil pesos.

3. ¿Para cuántos periodistas usted eroga recursos? –le preguntó un comunicador. –Pues casi como a 20 periodistas –respondió. ¿De qué medios? “De todos los medios, a todos los medios se les da. Pasan uno atrás de otro, uno atrás de otro y a todos se les da. No se les da mucho, pero de a 250 hasta 300 pesos, yo casi erogo más 6 mil pesos mensuales”, confesó. Es decir, ante la gran crisis ocasionada por el gasolinazo, la tremenda inflación y carestía, esos funestos funcionarios no están dispuestos a desprenderse de nada.

4. Sólo hay que ver y pensar: esos altos funcionarios obtienen entre 500 mil y 300 mil pesos al mes y el salario mínimo de los trabajadores es de 80 pesos diarios (el dólar está a 22 pesos) o de 240 pesos al mes. Por eso esos malditos y corruptos funcionarios de gobierno –antes de que se les exija ceder el 50 por ciento de sus salarios- prefieren de inmediato renunciar a sus vales de gasolina, al pago de sus celulares, a su servicio México especial, a viajar de lujo en avión. Son políticos despreciables sin llenadera.

5. Espero que Morena siga poniendo el ejemplo y difunda con amplitud que sólo cobra un 50 por ciento de su salario porque el resto lo entrega por obligación a gastos educativos de sus escuelas. Mientras tanto el “pobre diputado” Atila seguramente no tendrá para comer mañana. Pero lo que debe quedar claro es que a estos pinches políticos y gobernantes si no se les obliga –mediante el movimiento de masas- a hacer las cosas, por propia conciencia y solidaridad no lo harán. Por ello hay que obligarlos y castigarlos. (15/I/17)

