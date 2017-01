Ivonne, la exgobernadora de Yucatán y precandidata presidencial anuncia campaña negra en su contra

Pedro Echeverría V.

1. Ivonne Ortega, la exgobernadora de Yucatán y buscadora de la candidatura presidencial por el PRI, anuncia “campaña negra” con publicaciones en su contra. Sin embargo, su gobierno de 2007 a 2012 sólo fue tan malo o peor que los de otros gobernadores de su partido y uno más del PAN, que se han sido gobernadores del estado por lo menos desde la Constitución Política de 1917 (hace 100 años) ¿Pero es que ha habido en todo México algún presidente de la República o gobernador de alguna entidad que en vez de enriquecerse junto a algunos de sus colaboradores haya beneficiado a su pueblo? Yo no he sido amigo ni enemigo de alguno de ellos, aunque sí he combatido a sus respectivos gobiernos porque las poblaciones –en este caso la yucateca- en un 80 por ciento siguen siendo pobres y miserables. Por el contrario, a la minoría que gobierna, junto a los grandes empresarios, se les otorgan todos los apoyos para acumular más propiedades, riquezas y poder.

2. Desde 1959 me han interesado los problemas políticos de Yucatán, México, los EEUU y el mundo. Me han preocupado mucho más los asuntos del mundo y de los países poderosos que definen el camino del orbe que los pequeños Estados o economías que las mueven como si fueran títeres. Pienso que está bien trabajar sobre lo micro, pero si no hacemos esfuerzos inteligentes buscando provocar cambios grandes, los pequeños jamás escaparán de la gran bota que está sobre ellos. Yucatán y sus dos millones de habitantes son importantes, pero en el México de 125 millones se mantiene dominado. ¿Podrá México, América Latina, liberarse algún día de las barras yanquis que lo aprisionan? Por ello pienso que muchos gobiernos no valen la pena, ni siquiera hacerles alguna campaña negra. Es tan poco lo que representan que por más que quieran no pueden salir de sus condiciones de miseria y opresión.

3. Publiqué un trabajo en 2005: “Prensa y poder en el neoliberalismo Yucatán (1982-2001)” para obtener un título que sólo sirve en el sistema universitario. La investigación periodística o hemerográfica de ese trabajo me sirvió, pero mucho más mi experiencia de 50 años en la lucha social para conocer a todos los gobiernos yucatecos. Además en 1985 (20 años antes) publiqué el libro: “La política en Yucatán en el siglo XX 1900-1964” que también me permitió conocer el periodo histórico formador del estado. Así que en este campo de la política, la economía y la historia creo haber revisado bien –de acuerdo obviamente a mi concepción ideológica- los sucesos políticos en Yucatán. Yo sí creo –como dice la Exgober- en que hay un “campaña negra”, pero no solo contra ella sino en todo lo que suena a política del PRI, del PAN y pronto del PRD. Dado que son servidores públicos y no sirven más que a los ricos, tiene que haber todo tipo de campaña.

4. Dice el dicho: “dime con quién andas y qué lees y te diré quién eres”. Ivonne del PRI mandó a despedazar por quinta vez un gran cartel semanal anarco-zapatista que mantuve en la plaza principal frente a Palacio y la Catedral durante 18 años (1994-1912); las cuatro veces anteriores fueron los presidentes municipales de Mérida del PAN, a pesar de que todos los gobernadores lo respetaron. Pero no guardo nada contra ella por ese personalísimo hecho. El problema es que entre los 50 gobernadores anteriores ella fue solamente una mandataria más que no hizo –como todos- nada por su pueblo. Yucatán sigue siendo uno de los tres estados más miserables del país, por lo menos desde los años 70 que desapareció la producción henequenera. A falta de ingresos, hoy han abandonado sus pueblos en Yucatán para trabajar en Mérida, en Cancún o los EEUU. Pero los gobiernos no dejan de hacer negocios, tapar baches, poner lucecitas de navidad y presumir de la paz de los sepulcros de Yucatán. (12/I/17)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

